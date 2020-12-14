国安法利刃压顶支联会改选李卓人连任主席

响应1989年中国民主运动而在香港成立的支联会，13日晚选出新一届常务委员，主席李卓人、副主席何俊仁及邹幸彤及秘书蔡耀昌成功连任，本来由20人组成的常委今届则精简至14人。李卓人早前向传媒表示，是因为考虑到国安法下担任常委有更大风险，若支联会遭受打压，其他非常委的人员亦可补上。

广告 继续浏览后续

支联会13日晚发出新闻稿称，新一届 14 名常务委员包括陈多伟、赵恩来、邹幸彤、何俊仁、李卓人、梁锦威、梁国华、卢伟明、伦智伟、麦海华、邓岳君、蔡耀昌、徐汉光和黄志强。

新闻稿同时指出，今年的六四烛光集会是 31 年来最困难的一年，警方借疫情禁制所有集会，而支联会坚持悼念六四，呼吁全港市民遍地开花，燃点悼念烛光和参与支联会网上集会，常委会照旧进入维园点起悼念烛光，事后警方很快便检控 26 人，包括 11 名支联会常委，但会方将毋惧打压，在强权下继续坚持五大纲领，并透过抗辩重夺香港人集会权利。

每年六四因举办悼念晚会而触怒中共的支联会，一直犹如北京背后芒刺，早在上世纪九十年代已透过时任特首董建华，向当时支联会主席司徒华建议停止举办六四烛光晚会。在国安法实施之后，全国港澳研究会理事田飞龙形容支联会是“西方颜色革命和民主全球化议程的一部份”，又指支联会的五大纲领“释放民运人士，平反八九民运，追究屠城责任，结束一党专政，建设民主中国”，显示支联会是“政治颠覆性组织”，以香港为基地勾结外部势力，涉嫌违反国安法。