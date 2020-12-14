港珠澳大桥口岸爆发疫情当局被怀疑一度隐瞒

港府卫生防护中心承认，港珠澳大桥口岸有清洁工人中招，至今约三至四名负责口岸清洁工人先后感染新冠状肺炎病毒。苹果日报指，中心传染病处主任张祝君13日在记者追问下披露上述事实，有人质疑港珠澳大桥口岸是中港两地关口，位置敏感，中心理应立即公布，但中心在追问下才公布，有隐瞒之感。

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张祝君指出，群组首名病人乃52岁女子，于12月2日发病，但至12月5日才最后一日上班，换言之曾带病4日上班。中心暂仍了解多少人属密切接触者。

张竹君表示表示，第一宗个案早于12月10日确诊，其他工人亦陆续确诊，至13日亦录得初步确诊个案，累计约3至4人。她指出，3至4个患者的小型爆发个案很多，而清洁等工作因要四处走、接触的人及公用物件较多，感染风险亦较高；他们在更衣室等地方传染予同事，造成爆发的机会亦相对高。但由于这类群组太多，中心暂不会公布所有详情。

而据苹果日报引用Facebook群组流传相片，可见早于12月11日，已有人员消毒口岸范围；有人质疑港珠澳大桥口岸是中港两地关口，位置敏感，中心理应立即公布，但中心在追问下才公布，有隐瞒之感。

报道引述涉事清洁承办商的前员工Shirely（化名）披露，计及首名女清洁工确诊，至今累计有四名员工确诊，其中一名于今日确诊的员工为夜更监督，负责管理夜更员工，另有两名确诊女员工，包括首名确诊的女员工，属于大堂组。她表示，口岸清洁工的夜更合共约60多人，规定每日夜更需有49人上班；据她了解，该名夜更男监督于上周三、四身体已感不适，仍带病上班，更有份负责监督前日11日口岸大清洁，直至12日才请病假。

Shirley提到，清洁工分早、午、晚三更，全部会共用同一饭堂、男女更衣室。她透露该名男监督即使带病，仍照常上班，一同与夜更员工食饭。她指出，虽然公司已规定最多只能10多人一同食饭，但他们没有理会，每次有约20多人食饭。房间放了数张枱，每枱之间有胶板，惟4、5人坐在同一张枱，故胶板阻隔作用有限，有时员工之间更会互相交换餸菜。她表示，现时夜更已暂停工作，全部夜更员工需接受病毒检测，仍未知有多少人需接受隔离检疫。