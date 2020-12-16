涉反修例投诉近二千宗邓炳强还埋怨警察贡献未获肯定

监警会与警察投诉课15日联合举行记者会并公布新一轮警察投诉数字，截至本月4日，涉及反修例运动有关的投诉个案共有1946宗，涉及9135名投诉人，当中有629宗被列为须汇报投诉，涉及684名投诉人，警方已联络536人，其中有179人选择全面调查。

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监警会秘书长俞官兴同时透露，监警会通过的16宗已全面调查的投诉中，有1宗被列为“未经举报但证实属实”，涉及一名警员强逼被捕人士戴头套。

在此同时，警务处长邓炳强接受无线电视TVB的专访时，否认香港国安法扼杀港人言论自由及以恐惧治港，亦不认同外界对警方滥捕的指控，反而埋怨社会没有肯定警队去年平暴的贡献。

在629宗须汇报投诉的案件中，属严重指控的个案有231宗，占整体约37%，当中以111宗“殴打”投诉最多，其次是“滥用职权”108宗，以及11宗“恐吓”；至于涉及轻微指控的投诉，则以208宗“行为不当”最多，其次为118宗“疏忽职守”。

监警会早前透过年报，公布接获投诉数字及调查结果，周二再公布审核个案进度，指目前警方已就须汇报投诉提交398宗调查报告，有188宗获监警会通过，当中有90宗投诉撤回、73宗无法追查、9宗以简便方式解决。

俞官兴透露，该宗“未经举报但证实属实”的个案，涉及一名参与非法集会的被捕人士投诉，指被捕后带返住所搜屋，及后离开时遭强逼戴头套，警员则指已取得当时人同意。及后监警会翻查警员记事簿时， 却没有发现相关纪录，故裁定该警员涉及“疏忽职守”。

俞官兴又形容，与反修例有关的投诉个案共录得1,946宗，创下了历史新高，故不同意整体投诉数字下降代表市民不信任监警会，“如果没有信心的人，就不会去投诉”，认为制度改善才是投诉数字减少的原因，“我自己看是积极同正面”。

警务处处长邓炳强15日接受电视专访时指出，现在巿民即使放置花束或叫口号，警方不能太简单去看一件事，“我们必须要看口号，他们在叫什么口号？”

主持追问如果叫“五大诉求，缺一不可”口号是否违反国安法时，邓说国安法下有新规定，“如分裂国家、勾结外国势力等，根据新法例，我们必须取证”。

对于明年支联会能否在维园复办六四烛光集会，邓炳强拒绝确认，称要视乎活动当时情况和主题。被问到香港警队现时由邓本人，还是由中国公安领导时，邓称“毫无疑问”由他负责，并向特首汇报。

邓炳强不同意以恐惧治港的说法，称疫情减退后，若警方评估没有公共安全和国安风险，仍会向集会申请者批出“不反对通知书”，至于支联会能否在维园复办六四烛光集会，邓炳强未有明确表态，“像香港独立是违法国安法，我们怎能容许这些活动？”支持追问，每年有数以十万计的人参加六四烛光集会，若只有5人叫“独立”口号，会否禁止整个集会？邓仅重申，会视乎活动当时情况决定。