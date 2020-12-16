港府副局長及政治助理等官階今明兩天分批宣誓效忠

香港副局長和政治助理宣誓儀式2020年12月16日在政府總部舉行，12名副局長和14名政治助理在行政長官林鄭月娥（中）見證下宣誓擁護《基本法》，效忠香港特區。

根據此間傳媒引述消息人士表示，香港為數約46名副局長、政助及政策局常務秘書將在明後兩天（16和17日）分批宣誓效忠基本法。蘋果日報的報道指出，現時除公務員事務局外，其他12個政策局合共有12名副局長和12名政治助理；另外，政務司司長和財政司司長亦各有1名政治助理。

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報道又指，據了解，港府將安排全部12名副局長和14名政助，於今日宣誓擁基本法和效忠香港特區的儀式；至於人數近20名的各政策局常任秘書長，則會安排在後天（17日）宣誓。

在去年的反修例運動中，不少公務員因為參與街頭抗爭活動或文宣工作，觸怒中央及香港政府，公務員的忠誠度遂成為重要的“整頓”焦點。

就有關公務員新入職及現職公務員宣誓及簽署聲明，擁護基本法及效忠特區一事，公務員事務局長聶德權日前公開表示，如公務員拒絕簽署聲明與宣誓，當局將根據公務人員管理命令既有機制，要求拒絕宣誓者離開公務員隊伍；而未完成相關程序前，不論升職、轉職、退休後延長服務等要求均不會受理。

根據聶德權早前的建議，除了今年7.1或之後入職的公務員必須宣誓效忠之外，現職公務員中將首先安排一下兩類公務員宣誓，其一是所有獲推薦晉陞出任較高職級、實任，或獲推薦轉任至另一職系的公務員；以及在政府的決策過程中擔當重要角色或較高職級的公務員（如首長級）以及職務較為敏感的公務員（如紀律部隊人員、政務主任、新聞主任、律政人員等）。

在形式方面，有部分的公務員應以宣誓方式進行，例如首長級中較高職級的公務員。