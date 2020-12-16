港府副局长及政治助理等官阶今明两天分批宣誓效忠

根据此间传媒引述消息人士表示，香港为数约46名副局长、政助及政策局常务秘书将在明后两天（16和17日）分批宣誓效忠基本法。

根据此间传媒引述消息人士表示，香港为数约46名副局长、政助及政策局常务秘书将在明后两天（16和17日）分批宣誓效忠基本法。苹果日报的报道指出，现时除公务员事务局外，其他12个政策局合共有12名副局长和12名政治助理；另外，政务司司长和财政司司长亦各有1名政治助理。

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报道又指，据了解，港府将安排全部12名副局长和14名政助，于今日宣誓拥基本法和效忠香港特区的仪式；至于人数近20名的各政策局常任秘书长，则会安排在后天（17日）宣誓。

在去年的反修例运动中，不少公务员因为参与街头抗争活动或文宣工作，触怒中央及香港政府，公务员的忠诚度遂成为重要的“整顿”焦点。

就有关公务员新入职及现职公务员宣誓及签署声明，拥护基本法及效忠特区一事，公务员事务局长聂德权日前公开表示，如公务员拒绝签署声明与宣誓，当局将根据公务人员管理命令既有机制，要求拒绝宣誓者离开公务员队伍；而未完成相关程序前，不论升职、转职、退休后延长服务等要求均不会受理。

根据聂德权早前的建议，除了今年7.1或之后入职的公务员必须宣誓效忠之外，现职公务员中将首先安排一下两类公务员宣誓，其一是所有获推荐晋升出任较高职级、实任，或获推荐转任至另一职系的公务员；以及在政府的决策过程中担当重要角色或较高职级的公务员（如首长级）以及职务较为敏感的公务员（如纪律部队人员、政务主任、新闻主任、律政人员等）。

在形式方面，有部分的公务员应以宣誓方式进行，例如首长级中较高职级的公务员。