朱凯廸、长毛等8人案均获保释 需交出护照明年2月再讯

今年12月初，8名香港民主派人士包括3名前立法会议员“长毛”梁国雄、胡志伟及朱凯廸、民阵召集人陈皓桓、东区区议员曾健成、徐子见及陈荣泰，以及社民连成员邓世礼被指涉嫌6月30日终审法院外游行，及7月1日湾仔游行有关被捕。8人共被控举行或组织、煽惑他人明知而参与未经批准集结3罪，案件12月17日于西九龙裁判法院首次提堂，8人均获准保释，但全部被没收护照不准离境，每周需到警署报到等。

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据《苹果日报》报导，八名被告依次是民阵召集人陈皓桓（24岁）、东区区议员曾健成（64岁）、东区区议员徐子见（53岁）、民主党前主席胡志伟（58岁）、东区区议员陈荣泰（56岁）、立法会前议员朱凯迪（43岁）、立法会前议员梁国雄（64岁）及社民连成员邓世礼（58岁）。据悉，陈皓桓、胡志伟、徐子见每人分别面对三项控罪。其中首项控罪指，三人连同曾健成、陈荣泰，涉嫌6月30日在终审法院外煽惑他人明知而参与未经批准集结。

第二及三项控罪涉及陈皓桓三人，与朱凯廸、梁国雄及邓世礼。控罪指，六人在7月1日在湾仔轩尼诗道及杜老志道一带，举行或组织一个未经批准集结。庭审期间，主任裁判官罗德泉将案件押后至明年2月8日下午再讯，以准备区域法院转介文件。罗德泉指本案严重，若定罪后刑期不短，基于风险评估而向众被告批出保释条件。众被告获准以1000元保释，期间不得离港，须交出旅游证件，居住于报称地址，每星期到警署报到1次。

据了解，在宣读控罪后被问到是否明白时，陈皓桓、曾健成、梁国雄分别答到“五大诉求 缺一不可”、“游行示威无罪 政治检控可耻”、“释放所有政治犯”等。值得一提的是，控方在庭上提出，除了日前立法会议员许智峯潜逃外，去年6月以来引发的社会运动案件，亦有被告没到庭应讯及弃保潜逃，法庭需考虑潜逃数字及整体气氛，控方认为各被告有弃保潜潜逃风险。

对此，辩方对于控方施加不得离港的限制感到诧异，因本案并非如暴动或纵火等罪行严重。辩方更指本案控罪性质与许智峯一案不同，本案仅涉及百多人集结，为时亦短，仅约14分钟，认为控方根本未能说出各被告有什么潜逃风险。而部份被告为区议员，需要服务当区市民，不会潜逃。

报导指，罗德泉扬言，以往弃保潜逃者多会留在香港，但根据最近发生的社会事件，有人高调表示自己成功逃走，亦有海外人士称会提供协助，他认为这是加大潜逃风险的诱因，而且一旦被告潜逃海外便难以缉拿回港，故同意新增不得离港、交出旅游证件、向警署报到等五个条件。获得保释的朱凯廸当天通过脸书证实，其护照被没收，不能离开香港。