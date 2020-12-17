美国会参议院最快周四审议《香港人民自由与选择法》

美国国会参议院民主党人透露称，将在本届国会议期结束前争取全院表决和通过《香港人民自由与选择法》。该法案将为受到政治压迫的香港人士提供庇护。消息指，尽管这项立法措施获得多位两党议员大力支持，但法案要在国会休会前顺利通过的难度较大。

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美国会众议院12月7日就《香港人民自由与选择法》进行全体院会表决。法案获得民主、共和两党迅速且一致的通过。法案随后递交参议院，在通过国会参众两院后，方得以递交到白宫，由总统签署生效。据美国之音报导，参议院民主党党鞭德宾（Dick Durbin）16日透露指，他将赶在议期结束前推动法案进程，《香港人民自由与选择法》有望最快星期四进入院会审议程序。

德宾说，“（民主党籍）布卢门撒尔参议员和我最快明天将推动这项法案”。他说， “如果我们可以这么做的话，法案可以且应该以无异议通过。这项法案在众议院获得一致通过。”他续指，香港自治状态不断受到北京侵蚀，《香港人民自由与选择法》是美国国会能为香港争取民主诉求抗争者提供的迟来支持。“我认为这早就该做了，”德宾说，“我无法想象人们失去了他们的自由，害怕着北京政府的强臂管辖。”

对此，参议院外交关系委员会副主席，民主党人梅嫩德斯（Bob Menendez）亦指，“时间是最重要的。”他说，“我认为对那些真正需要庇护的人来说，时间是最重要的，因为他们再也无法在香港继续坚守推动民主和人权。”他表示，“这也将向中国传递一个信息：他们的行动不会毫不受阻。我们拭目以待，我希望没有人会反对（这项法案）”。据了解，本届美国国会即将进入尾声之际，目前参议院两党正忙于为维持政府运作的拨款法案以及新冠疫情纾困法案进行积极协商。

报导指，民主、共和两党成员希望赶在本届会期最后一周之内，即本星期五之前达成共识通过法案。因此，如果《香港人民自由和选择法》要成功取得参议院通过，只剩下最后48小时的黄金时间。共和党方面，鲁比奥（Marco Rubio）表示，他认为该法案要在本届国会议期通过的难度相当大。他说，“本届国会大概只剩下48小时，所以要这么快的完成（法案）是件很困难的事。”他续指，“除非我们能有一大票人都决定略过程序，但我怀疑这样的可能性。”第116届美国国会将于明年1月3日修会。

不过，鲁比奥强调，即使法案无法在本届国会通过，支持这项立法行动的议员将继续在明年努力推动。他说，“希望这能让我们做好准备迅速行动，在新国会的一个月内就能展开行动。” 依照《香港人民自由与选择法》，美国政府将为目前已持签证在美国，但返回香港可能面临政治迫害的香港人提供“临时保护身份”（Temporary Protected Status）。法案还将加速处理为逃离政治迫害的香港居民赴美难民申请程序，并将此类别申请排除在美国每年整体难民接收人数限制之外。

此外，即使美国撤销部分或全部香港的经贸特殊地位待遇，法案将在移民政策类别上将香港有别于中国大陆的移民申请。法案同时将推动国际合作，特别是鼓励理念相近的盟国为受到北京压迫的香港人提供庇护。

报导指，除了《香港人民自由与选择法》获得众议院通过，等待参议院表决之外，还有两项与新疆有关的法案在众议院过关后，目前也同样搁置在参议院，分别为《防止强迫维吾尔劳动法》以及《强迫维吾尔人劳动披露法》。如果上述这三项法案无法在本星期获得参议院批准的话，这将意味着有关法案必须在未来上任的新国会重新提案推动。