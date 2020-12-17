美國會參議院最快周四審議《香港人民自由與選擇法》

美國國會參議院民主黨人透露稱，將在本屆國會議期結束前爭取全院表決和通過《香港人民自由與選擇法》。該法案將為受到政治壓迫的香港人士提供庇護。消息指，儘管這項立法措施獲得多位兩黨議員大力支持，但法案要在國會休會前順利通過的難度較大。

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美國會眾議院12月7日就《香港人民自由與選擇法》進行全體院會表決。法案獲得民主、共和兩黨迅速且一致的通過。法案隨後遞交參議院，在通過國會參眾兩院後，方得以遞交到白宮，由總統簽署生效。據美國之音報導，參議院民主黨黨鞭德賓（Dick Durbin）16日透露指，他將趕在議期結束前推動法案進程，《香港人民自由與選擇法》有望最快星期四進入院會審議程序。

德賓說，“（民主黨籍）布盧門撒爾參議員和我最快明天將推動這項法案”。他說， “如果我們可以這麼做的話，法案可以且應該以無異議通過。這項法案在眾議院獲得一致通過。”他續指，香港自治狀態不斷受到北京侵蝕，《香港人民自由與選擇法》是美國國會能為香港爭取民主訴求抗爭者提供的遲來支持。“我認為這早就該做了，”德賓說，“我無法想象人們失去了他們的自由，害怕着北京政府的強臂管轄。”

對此，參議院外交關係委員會副主席，民主黨人梅嫩德斯（Bob Menendez）亦指，“時間是最重要的。”他說，“我認為對那些真正需要庇護的人來說，時間是最重要的，因為他們再也無法在香港繼續堅守推動民主和人權。”他表示，“這也將向中國傳遞一個信息：他們的行動不會毫不受阻。我們拭目以待，我希望沒有人會反對（這項法案）”。據了解，本屆美國國會即將進入尾聲之際，目前參議院兩黨正忙於為維持政府運作的撥款法案以及新冠疫情紓困法案進行積極協商。

報導指，民主、共和兩黨成員希望趕在本屆會期最後一周之內，即本星期五之前達成共識通過法案。因此，如果《香港人民自由和選擇法》要成功取得參議院通過，只剩下最後48小時的黃金時間。共和黨方面，魯比奧（Marco Rubio）表示，他認為該法案要在本屆國會議期通過的難度相當大。他說，“本屆國會大概只剩下48小時，所以要這麼快的完成（法案）是件很困難的事。”他續指，“除非我們能有一大票人都決定略過程序，但我懷疑這樣的可能性。”第116屆美國國會將於明年1月3日修會。

不過，魯比奧強調，即使法案無法在本屆國會通過，支持這項立法行動的議員將繼續在明年努力推動。他說，“希望這能讓我們做好準備迅速行動，在新國會的一個月內就能展開行動。” 依照《香港人民自由與選擇法》，美國政府將為目前已持簽證在美國，但返回香港可能面臨政治迫害的香港人提供“臨時保護身份”（Temporary Protected Status）。法案還將加速處理為逃離政治迫害的香港居民赴美難民申請程序，並將此類別申請排除在美國每年整體難民接收人數限制之外。

此外，即使美國撤銷部分或全部香港的經貿特殊地位待遇，法案將在移民政策類別上將香港有別於中國大陸的移民申請。法案同時將推動國際合作，特別是鼓勵理念相近的盟國為受到北京壓迫的香港人提供庇護。

報導指，除了《香港人民自由與選擇法》獲得眾議院通過，等待參議院表決之外，還有兩項與新疆有關的法案在眾議院過關後，目前也同樣擱置在參議院，分別為《防止強迫維吾爾勞動法》以及《強迫維吾爾人勞動披露法》。如果上述這三項法案無法在本星期獲得參議院批準的話，這將意味着有關法案必須在未來上任的新國會重新提案推動。