蔡英文：我要公开声援黎志英 赖清德：黎不畏强权，令人钦佩

台湾总统蔡英文12月16日通过脸书表示，基于对民主自由价值的坚持，要公开声援香港壹传媒创办人黎智英，希望让黎智英知道，全台湾、全世界都在看著这一幕。她指出，“被羞辱的不是黎先生，而是香港的自由与法治。”台副总统赖清德亦通过脸书写道，“黎智英先生不畏强权，捍卫香港自由、人权的勇气，令人钦佩。”

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蔡英文星期三写道，“几天前，壹传媒的创办人黎智英先生，被控涉嫌违反‘港版国安法’。这几天在社群媒体上，不断出现他被押往香港法院时，双手上铐、腰部被铁链缠绕的照片，这个画面令人愤怒，也不忍。”她说，“我认识黎先生多年，他的政治理念跟我不尽相同，但我很佩服他经营企业的胆识，以及对香港的由衷热爱。这次黎先生的遭遇，让人感叹香港人民感到骄傲的自由和法治精神，已经成了明日黄花。”

蔡英文称，“这个几近羞辱的画面，正在造成寒蝉效应。北京和香港当局对民主自由的戕害，令人想起台湾在威权统治的年代，雷震先生因为‘自由中国’的言论遭到关押时，胡适先生曾经馈赠抒怀的诗句‘万山不许一溪奔’。”她续指，“世界人权日才刚过，香港自由人权的寒冬却正凛冽。基于对民主自由价值的坚持，我要公开声援黎智英先生。我希望让他知道，全台湾、全世界都在看著这一幕。被羞辱的不是黎先生，而是香港的自由和法治。”

赖清德亦指，“壹传媒的创办人黎智英先生，因被控涉嫌违反港版国安法，上铐及铁链绕腰的照片传出后，引起大家不舍和愤怒。”他说，“黎智英先生不畏强权，捍卫香港自由、人权的勇气，令人钦佩。从香港众志三子到黎智英先生被捕，都显示北京和香港政府一再毁诺，戕害香港引以为傲的自由和法治精神，让香港逐渐走向黑暗的威权年代。”他续指，“我们也忧心，一连串罗织罪名的逮捕行动，压抑港人追求民主自由的声音。在此，我要呼应蔡英文总统，公开声援黎智英先生，让许多勇敢追求香港自由民主的斗士，不会感到孤单，我们坚信，自由、民主和人权是永不会灭的普世价值。”

另据中央社报导，台行政院长苏贞昌17日谈到黎智英时说，“他有机会远走高飞，却为了香港的自由，失去自己的自由；相信黎智英面对中共极权，可让香港人看到什么是胆识、什么是勇气。” 他说，“佩服黎智英的胆识、勇气，今天还有香港年轻人站出来，相信这是会渲染下去，‘极权永远撑不住，越极权、越快崩毁’；中国现在很强硬，但这不合道理的事，撑不住的。”