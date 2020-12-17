蔡英文：我要公開聲援黎智英 賴清德：黎不畏強權，令人欽佩

台灣總統蔡英文12月16日通過臉書表示，基於對民主自由價值的堅持，要公開聲援香港壹傳媒創辦人黎智英，希望讓黎智英知道，全台灣、全世界都在看著這一幕。她指出，“被羞辱的不是黎先生，而是香港的自由與法治。”台副總統賴清德亦通過臉書寫道，“黎智英先生不畏強權，捍衛香港自由、人權的勇氣，令人欽佩。”

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蔡英文星期三寫道，“幾天前，壹傳媒的創辦人黎智英先生，被控涉嫌違反‘港版國安法’。這幾天在社群媒體上，不斷出現他被押往香港法院時，雙手上銬、腰部被鐵鏈纏繞的照片，這個畫面令人憤怒，也不忍。”她說，“我認識黎先生多年，他的政治理念跟我不盡相同，但我很佩服他經營企業的膽識，以及對香港的由衷熱愛。這次黎先生的遭遇，讓人感嘆香港人民感到驕傲的自由和法治精神，已經成了明日黃花。”

蔡英文稱，“這個幾近羞辱的畫面，正在造成寒蟬效應。北京和香港當局對民主自由的戕害，令人想起台灣在威權統治的年代，雷震先生因為‘自由中國’的言論遭到關押時，胡適先生曾經饋贈抒懷的詩句‘萬山不許一溪奔’。”她續指，“世界人權日才剛過，香港自由人權的寒冬卻正凜冽。基於對民主自由價值的堅持，我要公開聲援黎智英先生。我希望讓他知道，全台灣、全世界都在看著這一幕。被羞辱的不是黎先生，而是香港的自由和法治。”

賴清德亦指，“壹傳媒的創辦人黎智英先生，因被控涉嫌違反港版國安法，上銬及鐵鏈繞腰的照片傳出後，引起大家不舍和憤怒。”他說，“黎智英先生不畏強權，捍衛香港自由、人權的勇氣，令人欽佩。從香港眾志三子到黎智英先生被捕，都顯示北京和香港政府一再毀諾，戕害香港引以為傲的自由和法治精神，讓香港逐漸走向黑暗的威權年代。”他續指，“我們也憂心，一連串羅織罪名的逮捕行動，壓抑港人追求民主自由的聲音。在此，我要呼應蔡英文總統，公開聲援黎智英先生，讓許多勇敢追求香港自由民主的鬥士，不會感到孤單，我們堅信，自由、民主和人權是永不會滅的普世價值。”

另據中央社報導，台行政院長蘇貞昌17日談到黎智英時說，“他有機會遠走高飛，卻為了香港的自由，失去自己的自由；相信黎智英面對中共極權，可讓香港人看到什麼是膽識、什麼是勇氣。” 他說，“佩服黎智英的膽識、勇氣，今天還有香港年輕人站出來，相信這是會渲染下去，‘極權永遠撐不住，越極權、越快崩毀’；中國現在很強硬，但這不合道理的事，撐不住的。”