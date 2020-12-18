“和胜和”举行黑帮入会仪式被捣被捕者曾拍撑警电影

社团组织和胜和就在这里海坛街的关帝庙举行会员入会仪式。

香港黑帮和胜和17日竟公然在一处庙宇为一名娱乐界名人举行入会仪式，警方接获线报“踩场”，当场逮捕7人涉嫌参加三合会社团集会，并搜出祭品、现金、利是、黄纸、誓词等仪式物品，被捕者包括和胜和两名前坐馆，绰号“子腾”及“沙田Me”。据苹果日报报道，名为翟浩琛的“沙田Me”不久前投资拍了一套撑警电影，由儿子翟俊威担任导演，女儿翟倩欣担任美术。

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西九龙总区刑事总部署理高级警司钟雅伦表示，警方接获线报指一个活跃社团在海坛街一个庙宇里进行三合会入会仪式。经调查后，西九龙总区反黑组及情报组人员，17日下午1时半突击进入庙宇调查，发现入会仪式的用品，包括祭品、约10万元现金，于在场人士身上搜出内藏入会费的利是、疑似写有三合会字句的黄纸及誓词，当场拘捕6男1女，年龄介乎37至58岁，他们涉嫌参加三合会社团的集会，现正被扣留调查。

其中，警方捡获的三合会誓词中更写有：“今日有缘义结金兰，三者虽不为同父同母，但从今以后，结为异姓兄弟，以兄弟相称”、“兄弟中如有危急之时，定必赴汤蹈火，义不容辞”，如有违者，“其余义兄弟可商讨如何处之”等字句。

据悉，被捕7人当中包括和胜和两名前坐馆“子腾”及“沙田Me”，他们当时为一名41岁从事娱乐事业的男子进行入会仪式，该名男子在行内颇有名声，故社团隆重其事，在关帝庙举行这场特别的入会仪式。

钟雅伦称，三合会社团集会或入会仪式近年比较少见，尤其是牵涉较高层三合会成员更为少见，今年并无同类案件。入会仪式比以前简化不少，通常是拜祭、烧黄纸、封利是等。警方稍后会谘询三合会专家意见，了解捡获的证物中哪些与案有关，以便进一步调查。

被捕男女亦涉嫌违反《预防及控制疾病（禁止群组聚集）规例》（第599G章），警方将会就有关事宜跟进调查

苹果日报根据资料显示，“沙田Me”翟氏一家全力支持的《时代》由一间名为INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD（0094）的马来西亚上市公司赞助，INIX是在马来西亚证券交易所上市的投资控股公司，旗下公司从事电子商贸、软件开发等资讯科技业务，“沙田Me”担任其中一名独立非执行董事。绰号“崩牙驹”的澳门江湖猛人尹国驹今年8月接任INIX公司主席一职，至本月初辞任。