港大专家形容香港疫情“一半属天灾另一半市民自己想想”

香港第四波疫情已濒临失控，多个感染个案源头不明造成多个社区爆发，港大感染及传染病中心总监何栢良回应苹果日报的查询时，形容政府处理疫情慢十拍，“整个疫情一半是天灾，另一半市民自己想想”。

广告 继续浏览后续

资料显示，政府已向8座住宅楼宇发出强制检测令，明丽楼首宗确诊个案是11月25日，但相隔20日直至本月15日政府才发出强制检疫令，累计最少10人确诊；其次是东头邨贵东楼，首宗确诊个案是11月27日，但17日后即本月14日政府才发出强制检疫令，累计最少11人确诊。乙明邨明恩楼首宗确诊个案是本月7日，政府于本月16日才发出强制检测令，相隔9日，已是相隔时间最短的疫厦，累计最少6人确诊。

港大感染及传染病中心总监何栢良接受苹果日报查询时形容，第四波疫情出现8大疫厦，是之前疫情没发生，形容政府处理疫情慢十拍，“成（整）个疫情一半系天灾，另一半市民自己谂（想想）”，认为即使大厦只有一宗确诊个案，政府也应公布确诊者单位座向或楼层，“依家（现在）正在死人、更死了人，市民保障自己生命健康的权利，大过用虚拟的私隐做挡箭牌”。

何栢良表示，短时间内出现8大疫厦，是之前疫情没出现过；若政府于有一、两宗个案时及早隔离相关住户，便不会有更多人中招，批评政府处理第四波疫情慢十拍，较第三波更差。

他指，现时政府应于每座大厦有一宗确诊个案时，便公布确诊者单位座向或楼层，让市民自求多福，“睇唔到短时间内政府可以改进，一半疫情系天灾，另一半市民自己谂”。他说，公布确诊者的单位座向或楼层不存在私隐问题，“依家死紧人，死咗人，市民保障自己生命健康嘅权利，大过用虚拟嘅私隐做挡箭牌”，相信政府的操作可能已出现抗疫疲劳，能力已去到尽，市民惟有自救。

香港新冠状病毒疫情仍未减退，昨（17日）新增96宗确诊，较日前稍为上升，累计直逼7900宗；另初步确诊逾70宗。新确诊中，本地感染占90宗，其中26宗无源头（晚上修订为25宗）。