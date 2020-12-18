美国国务院合并中港旅行警告 指面临任意执法风险

美国国务院12月17日更新旅行警告，建议该国公民“审慎考虑”前往包括香港特别行政区在内的中国旅行，并指这是基于旅行者被任意执行当地法律的顾虑。香港疫情再起也是美国国务院给出这一第3级指引的原因。

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美国国务院将全球旅行安全分为4级，第一级是最安全的“行使常规预防措施”，2级是“提高警惕”，3级则建议民众“审慎考虑旅行”，4级是最严重的“请勿前往”。此前，美国国务院今年9月14日以中国和香港“疫情改善”为由，把对考虑前往两地的美国人发出的旅行警告，从最高级“请勿前往”调整至次一级的“审慎考虑旅行”。

美国务院领事事务局星期四更新旅行警告，更新了有关疫情，以及前往中港旅行者面临被任意执行当地法律的情况。声明称，“中国政府任意执行地方法律，包括进行任意和错误的拘留，以及未经正当法律程序对美国公民和其他国家的公民使用出境禁令：强迫个人参与中国政府的调查；向家人施压，要求他们从国外返回中国；影响中国当局解决有利于中国公民的民事纠纷；以及向外国政府争取讨价还价能力。”

针对香港问题，声明指出，“自2020年6月30日实施《国家安全法》以来，中华人民共和国（PRC）单方面任意在香港行使警察和安全权力。中国已表明有意利用这一权力，针对其定义为分裂、颠覆、恐怖主义和与外国实体勾结的广泛活动。《国家安全法》还涵盖了非香港居民或组织在香港以外的犯罪行为，这可能会使公开批评中国的美国公民面临更高的逮捕、拘留、驱逐或起诉风险。中国的安全部队，包括新成立的‘维护国家安全公署’，目前在香港运作，不受香港司法部门的监督。”