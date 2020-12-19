台湾自造潜舰关键装备「战斗系统」美方下周将发输出许可

台湾官方推动「潜舰国造」所需要的最重要关键装备「战斗系统整合管理」（CSIM），将在下周获得美方核发输出许可，先前美方已发出「数字式声纳系统」的输出许可，这两项装备预计明年陆续运抵台湾，由原厂厂商协助台方工程人员安装，台湾「潜舰国造」即将进入关键时刻。

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据指出，台湾刚在最近取得美方提供的潜舰「数字式声纳系统」输出许可后，战斗系统的输出许可，也可望在下周有具体进展。美方希望赶在圣诞节假期前完成这项重要进度；如果无法如期完成，最多延到明年初。台湾负责潜舰国造的相关人士信心满满，预告下周一定会有具体成果。

台湾造船公司奉政府命令自行建造的潜舰，舰上最重要的系统就是这套「战斗系统管理整合」，未来潜舰服役后，将可使用海军现有的线导鱼雷，及新购买的美军MK48鱼雷发动攻击。

另外，潜舰防御用的干扰弹、诱饵弹，以及侦查搜索敌舰所需的声纳，都需要透过这套系统整合，才能使潜舰发挥最大的战斗效益。

台湾过去没有承造潜舰的经验，也没有安装潜舰各系统的经验，当初与美商洽签合约时，已谈妥第一艘由厂商派人来台，协助台湾进行系统安装，往后则将由台湾自行安装。

台湾的「潜舰国造」案，除了MK48鱼雷采取军售模式，其它则是商业模式。美国政府先前已经开放由美国厂商和台湾谈判签约，包括战斗系统和声纳系统之前都已完成签约，但受到疫情影响，拖延了交货时间，成为台湾朝野立委关切的焦点。

最近立法院审查海军预算时，不分朝野立委都质疑，台湾迟迟没有取得美国的潜舰战斗系统输出许可，「潜舰国造」这项重大政策可能跳票，而提案冻结了「潜舰国造」上百亿元的预算。如果美方果真在下周发出战斗系统输出许可，被立法院冻结的预算可望解冻。