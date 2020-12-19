《港人法案》闯关参院失败克鲁兹恐中共间谍涌入而反对

美国参议院18日讨论《香港人民自由和选择法案》时出现党争，一直支持港人争取民主自由的克鲁兹，指责民主党企图借此法案达到整改移民法律的目的，并恐拍北京借此派遣间谍涌入美国，因此对法案提出反对。由于今届国会任期即将届满，料未能达成一致共识及通过议案，亦无法把法案呈交总统特朗普签署生效，早前获得众议院一致通过的法案，将自动作废。

广告 继续浏览后续

推动美国国会通过法案的香港民主委员会（HKDC）行政总监朱牧民早前称，即使国会会期完结期法案仍未获得通过，下届会期也会卷土重来。此外，多个参议员亦表示将在下届再次提出《香港人民自由和选择法案》。

克鲁兹认为，有关法案对中国“未够强硬”，质疑民主党试图利用法案，继续剥削香港的争议，鲁莽地把美国人曝露于中国间谍情报活动中，因此提出反对。他提出“加辣”措施，阻止中国进一步影响美国，包括限制中国对美国的电影业进行审查等。

选自得州的克鲁兹议员说，民主党此举只是企图“达到他们长期所追求的移民法律的整改”，而且北京将利用法案中对移民条件的放松而向美国派出间谍。

民主党参议员布鲁门塔尔（Richard Blumenthal）表示，虽然理解克鲁兹对荷李活的关注，但指出香港目前情况更紧急，质疑克鲁兹关心荷李活多于港人，对法案未能达成一致共识，感到失望。

《香港人民自由和选择法案》由民主党众议员马里诺夫斯基（Tom Malinowski）及共和党众议员金辛格（Adam Kinzinger）共同于9月29日提出动议，并迅速在10月1日，获众议院外交事务委员会一致通过，12月7日再获众议院一致通过。

该法案庇护对象，主要针对法案正式生效后，已持签证留在美国的香港人，假如他们曾在示威中被捕、被拘留或起诉，或曾在示威中担当重要角色，且认为返港后将面临政治迫害，便可向国务院申请“临时保护身份”（temporary protected status），不列入美国政府难民限额内。持有“临时保护身份”的人士，可获得合法居留和工作许可权。

法案亦表示，会加快其他涉及抗争的香港难民申请，涵盖抗争者范围与《香港避风港法案》相似。法案同时规定美国在未来五年内，维持香港有别于中国的移民待遇。