港府拟立法将入境处“武装化”疑干预人民出入自由

保安局日前向立法会提交《2020年入境（修订）条例草案》，声称为“更有效处理免遣返声请”的问题，容许入境处人员持枪。有民主派批评，今次修例严重违反《基本法》下港人的出入境自由，今香港变成新疆，又质疑当局真正用意是扩大武装力量，为日后培养“后备兵”。

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禁词修订草案内容包括赋权入境处处长禁止某交通工具运载某人、要求某交通工具交出乘客资料，同时更容许入境处人员持枪。

保安局局长李家超日前在立法会首读及二读草案时，扬言当局必须采取果断行动，“加强在源头堵截、执法，以及遣返和羁留声请人方面的措施”：今次修例的重要建议，包括赋权保安局长可制订规规例，就向入境处处长提供关乎运输工具上的乘客及乘组人员的资料，订定条文。

另外，李亦表示修例涉及修订《火器及弹药条例》和《武器条例》，使入境事务队与其他纪律部队一样，毋须就管有武器、火器和弹药受有关条例的牌照限制；他声称，这可让入境处“更灵活地调派人手及更有能力自行进行训练，提高羁留中心应付紧急情况及进行执法行动的能力。”

根据草案，修例后保安局长亦可订立规例，赋权入境处处长，指示某运输工具可或不可运载某乘客或该运输工具的某乘组人员；同时，处长亦可以豁免任何人或任何运输工具，或任何类别的人或运输工具，免受等规例的任何规定所限制。

据了解，现时由建制派把持的立法会，很大机会会成立法案委员会审议草案，惟建制派暂未敲定委员会主席人选。

《苹果日报》报道，民主党前立法会议员林卓廷估计，立法会很可能只需两、三个月时间就通过草案；而对于草案，他质疑入境处“有乜嘢要面对好高嘅暴力风险？”他表示，以往入境处要拘捕非法入境者，可要求警队支援，如今只为处理免遣返声请问题而要持械，根本完全没有需要。

他认为当局只是以免遣返声请问题为借口，旨在扩大武装力量 ：“政府想令文职较多嘅入境处武装化，将来仲要『止暴制乱』嘅时候，有数以千计嘅后备兵援。”

对于修例亦赋权入境处长禁止某人乘搭包括飞机在内的交通工具，林卓廷认为这会严重违反港人出入境自由的权利，因届时入境处长毋须有法庭命令，就可以限制个别人士出入境，令香港沦为新疆，港人就如维吾尔族人般。