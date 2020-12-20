台防务智库：美国以利益为优先 台湾安全要靠自己

台湾国防部创立的智库、财团法人国防安全研究院（国防院）近日发布报告指，美国对台由过去的“战略模糊”趋向“战略清晰”，但美方仍以国家利益为优先考量，台湾安全必须靠自己努力。报告指出，国军除勤训外，“全民的抗敌意识才是战争最后一道防线”。

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据中央社报导，台国防院日前发布了最新一期《国防安全即时评析》。中共政军与作战概念研究所驻研学官林政荣撰写了题为“美国特朗普总统对台军售之意涵”的文章表示，美国国防安全合作署（DSCA）8日宣布对台军售野战资讯通信系统（FICS），这也是特朗普政府今年第6次对台军售案，同时是其任内第11次对台军售。

林政荣在文中提出，对于台海若有冲突，美国是否会出兵协防台湾安全这个议题，美国历任总统大多采取“战略模糊”立场，以保持弹性与国际操作运用的空间。他称，2016年12月特朗普当选时，台湾总统蔡英文致电祝贺，通话历时10多分钟，双方针对政治、经济、安全及亚洲印太区域情势交换意见，这是史上首次美国候任总统与中华民国总统直接进行通话，由此可知，双方互动关系良好。

林政荣认为，特朗普就任5个月后就宣布对台军售武器，军售次数第二多且金额高达1411亿美元。特朗普也在2018年签属《台湾旅行法》、2019年众议院通过《台湾保证法》。此外，他在2017年1月20日就任后，也积极促进并提升台美之间的外交、经贸、科技及军事及战略合作及交流，台美双方系达到1979年后最佳状态，被视为友台的美国总统，对于台湾安全趋向战略清晰方向，也是对台湾安全承诺与互信。

林政荣指出，英国前首相邱吉尔（Winston Churchill）的名言称，“没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。（此话大意是十九世纪英国首相帕麦斯顿Henry John Temple的名言）”。林政荣称，“简言之，美国仍以国家利益为优先考量，台湾安全需靠自己努力，‘自己的国家自己救’，发展自主国防工业为首要与积极参予加入国际事务，例如:密切注意美国新旧任总统主张、五眼联盟、区域全面经济伙伴协定（RCEP）、印太战略合作等。”

林政荣说，“台湾国军除了平日精实训练于战训本务之外，全民国防抗敌意识是战争最后一道防线，因此透过全民国防教育，提升民众防卫信念，才可有效预防战争，确保国家安全。”此外， 解放军东部战区新闻发言人张春晖大校19日就美“马斯廷”号驱逐舰穿航台湾海峡发表谈话称，12月18日夜间，美“马斯廷”号驱逐舰穿航台湾海峡，中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程对美舰进行跟踪监视。

美海军第7舰队则发表声明指，“美国海军 ‘阿利·伯克’级导弹驱逐舰 ‘马斯廷 ’号(DDG 89)12月19日(当地时间)根据国际法进行了一次例行的台湾海峡过境。该舰通过台湾海峡，显示了美国对自由开放的印太地区的承诺。美军将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。”据悉，这是今年美国军舰第12次航经台湾海峡。