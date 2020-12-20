林郑政府政务主任纷纷“跳船”较梁振英时期犹有过之

本身是香港政府政务主任（港人一般称为AO）出身的特首林郑月娥，根据统计，在她之下港府的AO“跳船潮”较梁振英任内犹有过之。苹果日报翻查林郑上任三年半，已有44位政务主任逃亡（不包括退休），当中17人属首长级；相对梁振英在任五年，离职的政务主任有49人，但只有14人属首长级，所以尚余一年半任期的林郑势打破梁振英纪录，即平均每年有12位政务官离职，是历任四位特首之冠。学者和民主派认为，林郑唯我独尊、拒听意见，加上政权要求政务官“做衰嘢”，是令部份人求去的主因。

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林郑主政三年半以来，公务员事务局数字显示，不计算退休，2017至2018年起至今三个半财政年度共有44人离职。今个财政年度更是政务官离职高峯期，首八个月已有12位政务官离职，超出上个财政年度的离职人数总和。

与前特首梁振英比较，数字反映林郑似乎较梁更令政务官闻风丧胆。梁振英五年任期内，不计算退休，共有49位政务官离职，平均每年约有10位政务官求去；相较之下，林郑治下平均每年有12人辞职。苹果报导指，前特首曾荫权任内七年，平均每年约有11位政务官离任；董建华年代平均则每年约九人。可见林郑对政务主任职系的“杀伤力”是四人之冠。

若以首长级公务员计算，林郑战绩更“彪炳”。梁振英任内共有14位首长级公务员离开，林郑只需三年半，便有17位首长级公务员逃离热厨房。

民主党前主席刘慧卿认为，林郑“看不起人”的性格令人难以和她合作，而大部份政务官本身也自命不凡：“林郑的性格，不要说AO，其他人都难以忍受，因为她总觉得自己最聪明、无人能及，什么都懂，其他人系蠢材，其他人讲话她不会接受。”

除了林郑性格讨厌，刘指，政务官也因为现时政策不协调，觉得难以执行、工作压力大而求退：“（限聚令）禁四人聚集，但餐厅又可以坐六人，这都没有逻辑。政策由上而下，没谘询。AO本身也相当高级（官阶），都不能表达意见，所有只有走人。”

中大政治与行政学系副教授马嶽分析，大量政务官跳船，相信源于政治气氛，加上有政务官不同意政府的做事手法，也会令人离开：“政治化的情况越来越严重，你外来影响力越来越大，其实好多无论中级或者高级公务员都觉得不好做，如果你不想做一些违反程序、理性、程序公义的事情，合理的选择就是离开。”

马嶽指，一些高级公务员也会考虑宣誓效忠的影响：“无论他们对宣誓的看法系如何，他们会觉得这件事（宣誓）系有危险，可能之后会违反誓言，违反誓言已非是一份工作的问题，而系可能有刑事责任。”他又认为现时港人移民潮是“来真的”，其他国家接连推出不少吸引港人移民的方案，也会加快高级公务员离开。

马嶽强调，令政务官离开之因，不单纯是因为可能某天要当俗称“刀手”的选举主任，即使其他岗位也可能要做“做下流的事”：“你做教育局，就要你出来杀通识科，或者封杀其他教师、甚至要DQ下属，公务员的政治压力越来越大。”