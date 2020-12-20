梁振英视法律如无物再度出任董事拒向港府申报

网媒立场新闻一项调查报道揭发香港前任特首梁振英再度违规，在未向政府申报下，出任公司董事，梁振英办公室和特区政府被查询有关事件时，均未作任何回应。曾经出任廉政公署调查主任的民主党副主席、北区区议员林卓廷形容梁振英再度知法犯法视法律如无物，犹如“无王管”。

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根据规定，特首卸任后三年内如出任公司董事，必须向政府申报。立场新闻的调查报道指出，梁振英于2017年6月卸任后，于去年（2019年）9月及10月出任两间担保公司“海外华文学校”及“海外华文学校（老挝）”的董事，在东南亚国家老挝开设华文学校，但行政署利益申报纪录显示，直至上周时隔一年多，梁并无向政府申报出任该两间公司的董事。

立场新闻两度向特首办查询梁曾否申报在该两公司任董事，发言人仅称“有申报的已落表（登记册）”，拒绝正面确认梁是否漏报。立场新闻周四（17 日）透过前特首办及多次代表梁振英的律师向梁查询，截稿前未获回覆。

梁振英出任董事的“海外华文学校”，其他董事包括华人置业主席刘鸣炜、“梁粉”张志刚等人，该公司与老挝一间公司在当地办学，幼稚园学费高达每年 1 万美元（7.8 万港元）。梁曾以政协副主席身份，在招生会发言。该校 FB 专页在数月前宣布搁置办学。

这并非是梁振英遗漏向政府申报的首次。网媒香港01报道，早于2017年梁振英卸任特首仅两个月时，已出任一带一路及大湾区相关担保公司的董事；他于接获传媒查询时才补回申报，足足迟报12日。报道指，该两公司于梁振英卸任前已开始筹备，并在梁卸任数日后即注册成立，而另一董事为梁的律师好友薛建平。

梁振英其后透过前任特首办回覆香港01，指该两公司为非牟利组织，梁不受薪，不分红，但无回覆梁曾否向政府申报。特首办其后确认，梁于接获记者查询同日才向政府申报。换言之，梁出任董事 12 日后才补回申报，违反政府规定。

林卓廷告诉立场新闻，梁一再违规，“好像觉得自己无王管”，而去年出任董事至今逾一年仍未申报，亦令人质疑是否存心隐瞒。他认为，梁应交代事件，而政府申报指引亦应订出罚则，否则制度形同虚设。

曾任廉署调查主任的林卓廷续指，政府的申报指引无订罚则，令违规者无后果，制度形同虚设，有需要检讨，“梁振英身为政协副主席，是国家领导人，如果指引无订明罚则，即使违规有无人够胆跟进？”