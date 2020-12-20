香港民调“我们香港人”因政治原因暂停

国安法下香港政治环境剧变，香港民研宣布，考虑到人手、资源及新政治环境下的风险，决定暂停“我们香港人”计划，香港民意研究所副行政总裁钟剑华告诉苹果日报，香港民研“不会被恐惧支配”，今次暂停并非解散，香港民研其他的定期民调会如常。

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“我们香港人”计划是香港民意研究所辖下的一个民意调查，参考自美国白宫联署网站“We the People”，旨在让香港市民就任何议题透过科学化研究了解民情。该计划每次也会就近日社会热议的题目，询问市民的看法，并了解民主派与非民主派的立场有何不同。

钟剑华指，考虑到资源、人手，“以及不得不考虑新的政治环境下，做下去有什么风险要面对”，故“我们香港人”计划会“暂时停一停”，但同时表明今次暂停并非解散已有10万人参与的意见群组，亦指他们“不会被恐惧所支配”。他解释，现在暂停计划是因为要作定时检讨，“看看有什么做得不好，看看有什么做得好”。

香港民意研究所主席及行政总裁钟庭耀否认，暂停计划与经费问题有关。他表示，计划运作首两个月的成本确实很高，但香港民研已将经费调校至可持续的水平，过去几个月的运作成本亦不高，故经费问题非今次暂停的主要考虑，而是与计划的研究方向、研究内容、研究的作用和参与率等有关。

香港民意研究所前身乃香港大学民意研究计划，从2019年7月1日开始，脱离港大社会科学学院独立，成为香港民意研究所，并继续现有民研工作，自负盈亏，新机构继续由锺庭耀领导。