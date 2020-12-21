吴钊燮称北京已对台发动灰色地带攻击吁国际制裁防台湾被占

台湾外交部长吴钊燮今天接受加拿大环球邮报(The Globe & Mail)专访表示，北京已经对台湾发动「灰色地带」军事攻击战略，呼吁加拿大与理念相近的民主国家，透过制裁中国，以及加强与台湾贸易往来，阻止中国全面占据台湾。

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吴钊燮说，许多在台湾的人都说，中国可能已开始入侵台湾。他甚至指出，中国对台湾的军事攻击，可能将在「某个时间点发生」，而且战争的风险比过去几十年来更高，「威胁更严重真实」。

环邮报导说，吴钊燮正致力建立全球联盟以对抗中国的扩张主义，他担心台湾是北京镇压香港之后的下一个目标。

报导说，「灰色地带」战争不涉及彻底武装冲突，而是以网络攻击渗透、假消息和其他手段来削弱敌人的意志。

吴钊燮在专访中表示，中国共产党已经在台湾社会建立立足点。台湾媒体近年来多次报导中国如何在台湾的新闻媒体、政党、商业组织及庙宇安插共产党员，以扩大影响力。

吴钊燮说，他们在台湾设立代理人，试图对台湾发动假讯息攻势。台湾的网络或社群媒体可以看到各式各样假消息，有些甚至被主流媒体采用。

吴钊燮指出，中国的网络攻击在过去几年加剧，也频频派遣战机或轰炸机侵入台湾空域，有时甚至每天好几次，每次台湾都必须派出战机升空回应。他说说，中国试图耗尽台湾的防空能力，情况令人担忧。

吴钊燮表示，台湾不会向加拿大寻求直接军事援助，但希望加拿大与美国、澳洲、日本、欧洲和其他民主国家共同对中国采取行动，让中国必须对进犯台湾有所顾忌。这些国家需制定一套战略，因为「台湾正面临其他国家所没有的军事威胁」。

吴钊燮也赞许加拿大暂停与香港的引渡条约，认为加拿大也可像美国一样，对镇压香港的中共官员实施「马格尼茨基」制裁，包括签证旅行限制及冻结银行账户等。加拿大还可以向北京传达讯息，不容忍中国在全球各地日益激进的作为。

吴钊燮还建议加拿大效法美国关闭孔子学院、驱逐北京国营媒体代表，并考虑制定类似台湾的反渗透法，识别在加拿大为中国国营企业或亲中组织服务的人。

吴钊燮并表示，加拿大在思考为何中国能深入渗透加拿大社会之际，可持续在贸易投资领域强化加台关系，包括尽速签署加台投资保障协议（FIPA），邀请台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协议（CPTPP）；这个协议将有助促进区域全面自由贸易，FIPA则可对双边投资者提供法律保护，提升加台贸易往来。