美国会通过台湾保证法案 促对台军售常态化

自华盛顿方面消息，美国国会当地时间12月21日深晚通过了2.3万亿美元的《2021财年联邦政府综合拨款法》和《新冠肺炎疫情纾困法》，其中包括旨在强化对台支持的《2020年台湾保证法》。该法案要求美国国务卿审视与台湾交往指导方针并提出报告，其也首度为美台《全球合作及训练架构》(GCTF)提供300万美元经费。法案正等待特朗普总统签字后生效。

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对此，美国会众议院外交关系委员会，共和党籍议员麦考尔(Michael McCaul)在法案通过后发布的声明中说，由他和外委会主席--民主党籍众议员恩格尔(Eliot Engel) 提出的《2020年台湾保证法》将“推进扩大美国与台湾政府间的互动，并让国会对美国与台湾合作的自我设限进行监督。这个法案将强化与台湾的合作，台湾是一个可靠的民主伙伴。”据了解，该法案条文指，国会意见认为，台湾是美国自由开放印太战略至关重要的一部分，美国政府支持台湾发展不对称能力，也敦促台湾为其防卫策略增加防卫开支；美国应该常态化对台军售以增强其自我防卫能力。

此外，条文在支持台湾参与国际组织部分表示，美国会意见认为，中华人民共和国试图支配台湾参与国际组织的条件，结果导致台湾被这些国际组织排除，也对全球公共卫生、国际民航安全及打击跨国犯罪造成损害，美国的政策是要倡议台湾有意义地参与联合国、世界卫生大会、国际民航组织及国际刑警组织，并倡议台湾成为联合国粮农组织、联合国教科文组织及其他不需要主权国家资格的国际组织的正式会员。与此同时，《台湾保证法》最具体的措施是“审视国务院台湾指导方针”，要求美国国务卿在法案生效后180天内，就国务院指引美台关系的相关规范进行审视并提交报告，“包括名为‘与台湾关系指导方针’(Guidelines on Relations with Taiwan)的不定期备忘录及相关文件”，并重新发布这个指导方针给行政当局的部门与机构。

美国会认为，国务院对与台湾关系的指引应该以深化美台关系为意图，充分考量台湾为一个民主政体的事实，而且应该确保这个关系的执行能够反映美台长期以价值为基础的全面关系。法案规定，国务卿向参、众两院外委会提交的报告必须包括一份“与台湾关系指导方针”备忘录的拷贝，以及《台湾旅行法》的执行与指导方针因执行这个法律而作出的任何改变。值得注意的是，《2021财年联邦政府综合拨款法》条文也包括国务院支付美国在台协会执行《台湾关系法》所需的经费3200万美元，以及《全球合作及训练架构》(GCTF)经费300万美元。法案肯定GCTF是推动公卫、执法、灾难救助、能源合作、妇女赋权、网路安全、媒体识读与良善治理的重要平台，美国跨党派议员肯定GCTF持续针对全球议题的合作。

据了解，综合拨款法案在“涉及新兴技术事务”的部分还要求美国国家情报总监，“评估涉及人工智能(AI)、微芯片及半导体供应链的重要技术趋势”并提出报告，在半导体供应链的报告中必须涵盖“对地缘政治转变潜在影响的分析，包括那些涉及台湾的部分。” 针对美国会通过的这一法案，台湾外交部表示，再次感谢美国国会跨党派友人透过具体行动支持台美关系，台湾将持续在既有的良好基础上，秉持互信、互惠及互利的原则，与美方携手合作，稳健深化台美在各领域的全球合作伙伴关系。而美国会最新通过的综合拨款法案除了为美国联邦政府运作及新冠肺炎疫情纾困外，还包括涉及对外政策的相关法案，如《台湾保证法》和《西藏政策与支持法》。