美國會通過台灣保證法案 促對台軍售常態化

自華盛頓方面消息，美國國會當地時間12月21日深晚通過了2.3萬億美元的《2021財年聯邦政府綜合撥款法》和《新冠肺炎疫情紓困法》，其中包括旨在強化對台支持的《2020年台灣保證法》。該法案要求美國國務卿審視與台灣交往指導方針並提出報告，其也首度為美台《全球合作及訓練架構》(GCTF)提供300萬美元經費。法案正等待特朗普總統簽字後生效。

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對此，美國會眾議院外交關係委員會，共和黨籍議員麥考爾(Michael McCaul)在法案通過後發布的聲明中說，由他和外委會主席--民主黨籍眾議員恩格爾(Eliot Engel) 提出的《2020年台灣保證法》將“推進擴大美國與台灣政府間的互動，並讓國會對美國與台灣合作的自我設限進行監督。這個法案將強化與台灣的合作，台灣是一個可靠的民主夥伴。”據了解，該法案條文指，國會意見認為，台灣是美國自由開放印太戰略至關重要的一部分，美國政府支持台灣發展不對稱能力，也敦促台灣為其防衛策略增加防衛開支；美國應該常態化對台軍售以增強其自我防衛能力。

此外，條文在支持台灣參與國際組織部分表示，美國會意見認為，中華人民共和國試圖支配台灣參與國際組織的條件，結果導致台灣被這些國際組織排除，也對全球公共衛生、國際民航安全及打擊跨國犯罪造成損害，美國的政策是要倡議台灣有意義地參與聯合國、世界衛生大會、國際民航組織及國際刑警組織，並倡議台灣成為聯合國糧農組織、聯合國教科文組織及其他不需要主權國家資格的國際組織的正式會員。與此同時，《台灣保證法》最具體的措施是“審視國務院台灣指導方針”，要求美國國務卿在法案生效後180天內，就國務院指引美台關係的相關規範進行審視並提交報告，“包括名為‘與台灣關係指導方針’(Guidelines on Relations with Taiwan)的不定期備忘錄及相關文件”，並重新發布這個指導方針給行政當局的部門與機構。

美國會認為，國務院對與台灣關係的指引應該以深化美台關係為意圖，充分考量台灣為一個民主政體的事實，而且應該確保這個關係的執行能夠反映美台長期以價值為基礎的全面關係。法案規定，國務卿向參、眾兩院外委會提交的報告必須包括一份“與台灣關係指導方針”備忘錄的拷貝，以及《台灣旅行法》的執行與指導方針因執行這個法律而作出的任何改變。值得注意的是，《2021財年聯邦政府綜合撥款法》條文也包括國務院支付美國在台協會執行《台灣關係法》所需的經費3200萬美元，以及《全球合作及訓練架構》(GCTF)經費300萬美元。法案肯定GCTF是推動公衛、執法、災難救助、能源合作、婦女賦權、網路安全、媒體識讀與良善治理的重要平台，美國跨黨派議員肯定GCTF持續針對全球議題的合作。

據了解，綜合撥款法案在“涉及新興技術事務”的部分還要求美國國家情報總監，“評估涉及人工智能(AI)、微芯片及半導體供應鏈的重要技術趨勢”並提出報告，在半導體供應鏈的報告中必須涵蓋“對地緣政治轉變潛在影響的分析，包括那些涉及台灣的部分。” 針對美國會通過的這一法案，台灣外交部表示，再次感謝美國國會跨黨派友人透過具體行動支持台美關係，台灣將持續在既有的良好基礎上，秉持互信、互惠及互利的原則，與美方攜手合作，穩健深化台美在各領域的全球合作夥伴關係。而美國會最新通過的綜合撥款法案除了為美國聯邦政府運作及新冠肺炎疫情紓困外，還包括涉及對外政策的相關法案，如《台灣保證法》和《西藏政策與支持法》。