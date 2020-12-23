长荣纽籍机长咳嗽拒戴口罩传染两机师和广达女员工台湾担忧小区感染

全球笔记本电脑及服务器代工龙头─台湾广达集团旗下一名女员工，昨天被查出新冠肺炎确诊，成为台湾第771个确诊病例。虽然和欧美比起来，情况好很多，但让台湾各界忧心的是，这位三十几岁的女员工是台湾事隔253天之后，再度爆发的第一个本土病例。

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台湾总统蔡英文今天呼吁民众无须过度恐慌，她强调，一起案例不能否定过去整年的防疫努力，但足以提醒大家，防疫很困难，需要政府人民携手合作。她也提醒台湾人民，元旦假期即将来临，在家好好休息，也是不错的选择。

这位广达旗下的女员工是被长荣航空一位六十几岁纽西兰籍男性机长所感染，台湾疫情指挥中心调查分析，这位机长是在11/29到12/4飞往美国期间感染，12/4起在台湾依规定居家隔离检疫三天，然后从12/7起，外出和这位广达女员工密切接触，足迹遍及台北市和桃园市的几个百货公司。

根据调查，这位机长不爱戴口罩，即使长荣规定执勤时必须配戴口罩，他频频咳嗽，就是不戴。导致在传染给这位广达女员工之前，已经传染给长荣的两位机师。虽有长荣同机的执勤人员劝他戴口罩，但他置之不理。长荣已成立调查委员会，如果调查属实，将把这名机长免职。

这位机长不但咳嗽不戴口罩，确诊后，面对卫生单位疫情调查，完全不肯配合，说他都记不得了。最后卫生单位只好通报警方，根据他的手机和汽车定位，把他在台湾所有行踪查得一清二楚，他才承认，和广达女员工接触。

目前台湾卫生单位已经把在广达集团子公司广明光电和确诊女员工上班接触者匡列167人全部安排采检，13个人被要求居家隔离。至于纽籍机长在飞机上造成的台湾首例航空器感染，到目前为止已经采检87人，其中有3人确诊，采检工作还在进行中。

台湾官方表示，机长和女员工感染事件会不会扩散成小区感染，有两个观察重点，一是两人去过许多公共场所，因此要看25日前，这些地方有没有出现通报确诊；第二个重点就是，广明公司员工167人采检的结果究竟会如何。这个案件让台湾人忐忑不安。