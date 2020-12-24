港府律政司正式提上訴要求再度羈押黎智英

香港高等法院12月23日批准還柙數日的壹傳媒創辦人黎智英保釋回家，等候被指“勾結外國勢力”和“地契欺詐”兩案再訊，亦是首次有《香港國安法》罪名被告獲準保釋。據悉，香港律政司24日已向終審法庭提出上訴，要求在等候處理上訴許可期間，再度羈押黎智英，但暫時並沒有聆訊日期。

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香港高等法院周三裁定給予黎智英保釋，控方則表示將上訴至終審法院。據《蘋果日報》報導指，港府律政司星期四正式提交上訴文件，標明“緊急”（URGENT）。律政司同時申請臨時命令，要求在等候處理上訴許可期間，再度羈押黎智英。律政司還要求終審法院進行緊急聆訊，包括在公眾假期開庭。

73歲的黎智英此前向高院申請保釋，國安法指定法官李運騰批准他以多重條件保釋。律政司代表即庭申請重要法律論點證明書，以便上訴至終審法院，同時引用條例要求暫時維持還柙現狀，但李法官拒絕受理。

據了解，黎智英的保釋條件包括交出1000萬元現金、不得直接或間接請求外國制裁香港和中國、不可與外國官員會面、不得接受任何形式訪問，包括電視、電台或網上節目、不可在紙本、網上和社交媒體發布文章和信息。此外，除了上庭和向警署報到外，黎智英不可離開上報住地，同時不可離港，並須交出旅遊證件。另有三人為黎智英做人事擔保。