莫雷回顧推文事件指不後悔 自爆家人受威脅曾認為NBA生涯完結

美國職業籃球聯賽（NBA）休斯頓火箭隊前總經理莫雷（Daryl Morey）去年10月在推特上傳了支持香港反修例運動圖片，掀起風波。他近日在受訪時回顧該事件坦言，事件爆發後曾擔心家人安危，也一度認為自己的NBA生涯就此結束，但他表示不後悔支持香港示威者的決定。

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莫雷在接受美國娛樂與體育電視台（ESPN）採訪時指出，“在過去的12個月里，我曾有過這樣的時刻，我覺得我可能再也不會在NBA工作了，為了我願意為之付出代價的原因。”莫雷在討論他在76人隊的新角色時告訴ESPN，並指“但我喜歡工作，我喜歡我的工作，我不希望這種情況發生。”

莫雷去年在推特上上傳了涉反修例運動的推文後，NBA部分球星以及火箭官方接連發表聲明表達遺憾，強調莫雷的“失當言論主要是個人表達的言論自由”，與球隊毫無關聯，試圖安撫中國官方的輿論。針對事件引發的風波，NBA巨星詹姆斯（LeBron James）隨後當被問及莫雷是否應該受到懲罰時，他表示，不想陷入與莫雷的“言語紛爭”，但他認為莫雷“對情況了解不夠就發言”。詹姆斯說，“那麼多人有可能受傷害，不僅僅是經濟上的，也包括身體上、感情上、精神上的傷害。”

詹姆斯等人的表態也在美國國內遭到了輿論、媒體和政客地聲討，批評其在利益面前進行自我審查，而平時所宣講的美國民權話題實屬虛偽等。該事件及相關爭議在美中兩國都造成巨大影響。ESPN報道稱，但詹姆斯不知道的是，莫雷在麻省理工商學院上學時就結識了一些香港居民，並對他們在當地生活所面臨的挑戰有深刻的了解。報道指，莫雷在推特上表示支持的決定並非草率或不知情，而是有意識地對他熟悉的人表示聲援。

事發數月後，在採訪中當被問及是否後悔自己支持香港抗議活動的決定時，莫雷停頓了幾秒鐘，然後回答說，“我對自己的所作所為非常舒適。” 儘管如此，莫雷也從未預料到他的推文會引發如此尖銳的風波。莫雷說，根據提供給他的情報，他一度嚴重擔心妻子和兩個孩子的安全。“我其實真的非常非常擔心，”莫雷說。他拒絕詳細說明具體的威脅。“幸運的是，我有（接觸）不同的人，他們在協助我，並給我如何處理的建議，”他說，希望，我已經能夠得到我們有某種程度的安全。

莫雷說，“但我非常擔心。如果你能避免的話，你不希望地球上第二強大的政府對你發火。在這種情況下，我無法做到。” 美國時間2019年10月4日晚，莫雷在其個人推特上發布了一則支持香港反修例示威運動的推文，內容為“為自由而戰，和香港在一起”。不久後，莫雷的推特中刪除了這條推文，包括旁邊的一條批評美國總統特朗普的其他推文均被保留。

針對莫雷的言論，火箭隊老闆菲爾蒂塔（Tilman Fertitta）發布推文表示“莫雷不能代表休斯頓火箭隊”，其後又在推特發文稱“莫雷是一個好經理，球隊與政治無關”。風波期間，NBA總裁蕭華（Adam Silver）去年10月8日說，“我確實知道言論自由會帶來一些後果；我們將不得不承受這些後果。”他續指，“對於那些質疑我們動機的人來說，這遠比發展我們的業務更重要。”據NBA估計，該聯盟因這一爭議損失了數億美元收入。不過，儘管中國官方事發後不斷呼籲解僱莫雷，但火箭隊還是堅定地挽留了他。

今年10月15日，莫雷從火箭隊離職。他表示，為了陪伴家人而選擇自願辭職。官媒央視體育頻道發言人回應指，“任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價。希望莫雷先生一路走好。”莫雷隨後與另一支NBA球隊76人隊達成了一份5年期合同，並且成為該隊的籃球事務總裁。