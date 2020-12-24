莫雷回顾推文事件指不后悔 自爆家人受威胁曾认为NBA生涯完结

美国职业篮球联赛（NBA）休斯顿火箭队前总经理莫雷（Daryl Morey）去年10月在推特上传了支持香港反修例运动图片，掀起风波。他近日在受访时回顾该事件坦言，事件爆发后曾担心家人安危，也一度认为自己的NBA生涯就此结束，但他表示不后悔支持香港示威者的决定。

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莫雷在接受美国娱乐与体育电视台（ESPN）采访时指出，“在过去的12个月里，我曾有过这样的时刻，我觉得我可能再也不会在NBA工作了，为了我愿意为之付出代价的原因。”莫雷在讨论他在76人队的新角色时告诉ESPN，并指“但我喜欢工作，我喜欢我的工作，我不希望这种情况发生。”

莫雷去年在推特上上传了涉反修例运动的推文后，NBA部分球星以及火箭官方接连发表声明表达遗憾，强调莫雷的“失当言论主要是个人表达的言论自由”，与球队毫无关联，试图安抚中国官方的舆论。针对事件引发的风波，NBA巨星詹姆斯（LeBron James）随后当被问及莫雷是否应该受到惩罚时，他表示，不想陷入与莫雷的“言语纷争”，但他认为莫雷“对情况了解不够就发言”。詹姆斯说，“那么多人有可能受伤害，不仅仅是经济上的，也包括身体上、感情上、精神上的伤害。”

詹姆斯等人的表态也在美国国内遭到了舆论、媒体和政客地声讨，批评其在利益面前进行自我审查，而平时所宣讲的美国民权话题实属虚伪等。该事件及相关争议在美中两国都造成巨大影响。ESPN报道称，但詹姆斯不知道的是，莫雷在麻省理工商学院上学时就结识了一些香港居民，并对他们在当地生活所面临的挑战有深刻的了解。报道指，莫雷在推特上表示支持的决定并非草率或不知情，而是有意识地对他熟悉的人表示声援。

事发数月后，在采访中当被问及是否后悔自己支持香港抗议活动的决定时，莫雷停顿了几秒钟，然后回答说，“我对自己的所作所为非常舒适。” 尽管如此，莫雷也从未预料到他的推文会引发如此尖锐的风波。莫雷说，根据提供给他的情报，他一度严重担心妻子和两个孩子的安全。“我其实真的非常非常担心，”莫雷说。他拒绝详细说明具体的威胁。“幸运的是，我有（接触）不同的人，他们在协助我，并给我如何处理的建议，”他说，希望，我已经能够得到我们有某种程度的安全。

莫雷说，“但我非常担心。如果你能避免的话，你不希望地球上第二强大的政府对你发火。在这种情况下，我无法做到。” 美国时间2019年10月4日晚，莫雷在其个人推特上发布了一则支持香港反修例示威运动的推文，内容为“为自由而战，和香港在一起”。不久后，莫雷的推特中删除了这条推文，包括旁边的一条批评美国总统特朗普的其他推文均被保留。

针对莫雷的言论，火箭队老板菲尔蒂塔（Tilman Fertitta）发布推文表示“莫雷不能代表休斯顿火箭队”，其后又在推特发文称“莫雷是一个好经理，球队与政治无关”。风波期间，NBA总裁萧华（Adam Silver）去年10月8日说，“我确实知道言论自由会带来一些后果；我们将不得不承受这些后果。”他续指，“对于那些质疑我们动机的人来说，这远比发展我们的业务更重要。”据NBA估计，该联盟因这一争议损失了数亿美元收入。不过，尽管中国官方事发后不断呼吁解雇莫雷，但火箭队还是坚定地挽留了他。

今年10月15日，莫雷从火箭队离职。他表示，为了陪伴家人而选择自愿辞职。官媒央视体育频道发言人回应指，“任何企图伤害中国人民感情的言行都要付出代价。希望莫雷先生一路走好。”莫雷随后与另一支NBA球队76人队达成了一份5年期合同，并且成为该队的篮球事务总裁。