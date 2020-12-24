“馆长”陈之汉枪击案侦结 起诉竹联帮宝和会成员10人

台湾网红“馆长”陈之汉今年八月在新北市林口健身馆前遭枪手刘丞浩开枪击中右上臂、右大腿及右小腿，刘犯案后随即搭出租车携枪到派出所投案。新北地检署12月23日侦结依杀人未遂等罪嫌，对枪手刘姓男子及涉负责筹划杀人计划的竹联帮宝和会大组长施姓男子等10人提起公诉。

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据中央社报导指，陈之汉今年8月28日凌晨在自家健身房前遭枪击，枪手刘丞浩随即投案。警方持续追查幕后黑手，10月逮捕竹联帮宝和会成员多名干部与重要成员后，12月再拘提前会长在内的5人到案，持续侦讯理清案情。检方认定，陈之汉因经营健身事业并跨足其它商品买卖而遭杀机，有人以高额酬金委请宝和会组织对陈之汉进行枪击杀人。

报道称，检方调查发现，林姓男子自2018年9月接任竹联帮宝和会长至今，除副会长梁姓男子外，由施姓男子担任大组长，吸收刘丞浩等人为组织成员。此组织以大台北地区为主要活动范围，从事非法暴力恐吓取财、掳人勒赎、酒店围事、诈欺犯罪等非法活动，谋取不法暴利；对不服从其意志者，就派年轻成员进行枪击杀人或枪击恐吓，另也接受他人支付高额费用委托进行买凶杀人。

检方调查发现，进行枪击杀人或枪击恐吓案件时，均由施姓大组长全权负责指挥操纵组织成员进行犯案，包括事前从帮会内成员选定枪手后，规划逃亡路线、藏匿地点、投案方式等，并负责支付犯案枪手安家费及协助选任辩护人等事宜。报导指，刘丞浩执行枪击案后，施姓大组长就处理后续支付枪击报酬及安家费事宜，经好几手辗转交付新台币25万元给刘丞浩指定的债权人收受。

报道称，自2018年7月起至2019年8月止，此会陆续犯下多起重大枪击刑案、掳人勒赎案、恐吓取财案，检方一并依违反组织犯罪防制条例等罪嫌，起诉以林姓男子为首等10名帮派成员。针对嫌犯遭起诉，陈之汉通过脸书对案发经过和调查结果进行介绍后，并回应称，“真凶尚未找出，辛苦检警，但是希望真相能大白，也希望司法能真正保护人民。”

今年8月28日凌晨2时枪击案发生后，陈之汉中弹倒地，并一度开直播交代遗言称，“如果我这次不幸死亡，希望大家可以传承我的精神，并好好照顾我的妻儿及妈妈”，消息一出震惊台湾社会和华语网络圈。