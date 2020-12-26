港府手机追踪疫情程式仅5%人口下载 官称反应冷淡与政府信任度无关

为减少市民接近武汉肺炎感染源的「安心出行」手机应用程式，推出一个半月以来，只有6.7万个场所参与，约40万名市民下载，只及香港人口5.3%，被问及反应冷淡是否反映市民对政府不信任时，创新及科技局局长薛永恒呼吁公众不要将焦点放在「参加代表信任政府，不参加代表不信任」的问题上。另外，他不认为私隐关注会窒碍市民接种武肺病毒疫苗计划。

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至于特首林郑月娥月前表示，若日后有需要，会将现时自愿下载「安心出行」二维码的计划改为强制下载程式，薛永恒今(26日)早出席电台节目后表示，不会因为下载反应差而强制市民下载，强制安装与否，须视乎疫情发展，在未知疫情发展的情况下决定是否强制市民安装，既不科学，亦不切合实际需要。

自去年反修例运动以来，港人对港府越加不信任，忧虑计划是监控行动自由的一部分，部分港人更自觉对政府计划采取不合作态度，除「安心出行」计划外，部分人现时开始忧虑明年初因应接种武汉肺炎病毒疫苗而推出的电子针卡计划，当被问及会否担心市民因为电子针卡涉及私隐关注而不愿接种疫苗时，薛永恒表示，不存在有关考虑。他强调，提供电子针卡的疫苗预约系统，主要是方便市民「有序、有效」地接种疫苗，呼吁港人齐心利用不同方法和科技抗疫。

将于明年初完备的疫苗预约及相关的电子针卡系统，可记录市民于何时接种那种疫苗，并将相关数据存放于医院管理局和卫生署的中央纪录系统内，并透过预约系统让市民在接种时间上作出配套安排，薛永恒说，正考虑让陪同长者的家人一起接种疫苗。

港府上月16日推出「安心出行」流动应用程式，让参加计划的商店下载，并将相关的二维码贴于店铺入口，而已下载程式的市民亦可用手机扫二维码，其后若有确诊者被发现曾在相关时间到访有关场所，曾进入该等场所的市民便会收到通知，以便进行检测。虽然港府官员一直强调，程式只会以加密形式把市民的出行记录储存在市民手机而不会外传，但不少市民仍然忧虑，有关程式未能保障私隐，并可能有助政府建立监控系统，一如中国内地的社会信用系统，故此首一星期只有10万人下载，反应强差人意。及至本月11日，当局公布更新「安心出行」程序，让下载者可查阅个人出行纪录，再引起私隐被侵扰的质疑。