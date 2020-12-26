「香港独立」成敏感词 传媒改名、印刷商拒印 文化界忧阻碍文创

自《港区国安法》实施和警方作出拘捕行动后，不单是「光复香港 时化革命」成为敏感词，甚至是根据上文下理与国家主权无关的「香港独立」字眼亦须自动下架，已成立16年的「香港独立媒体」日前改名为「独立媒体」，而第13届的「香港独立电影节」宣传海报，则因印刷商拒印而须把「香港独立」四字以白色不均匀地掩盖，才获印刷商承接。有文化界人士慨叹，白色恐怖弥漫印刷界，为免被当局麻烦，一些敏感词汇已成禁语，遭拒绝付印，阻碍创作及文化发展。

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第13届香港独立电影节将于1月中举行，焦点是捷克电影新浪潮，但电影节的脸书专页在本月23日发帖，指因原定的印刷厂拒绝印制本届电影节的书籍和海报，印刷品将延迟派发，原因是有三间印刷商自后拒印，最后一间就是在23日当天通知电影节筹办人拒印。电影节统筹蔡嘉仪引述印刷商指，海报含「香港独立」四字，忧虑触犯港区国安法而拒绝印刷。

他向《明报》形容，对事件感到既错愕，又气愤、悲伤，指电影节已进入第13届，所做的亦是正常的事，没有增多或减少，却被拒绝付印，令人质疑，若各人都自我审查，大家亦无法生存，希望港人不要无限诠译国安法」。

设计人员其后用最简单而反映现实情景的方法令海报得以付印，就是把「香港独立」四字以扫油漆的形式涂白，但四字仍隐约可见。主办方24日在脸书上以不足100字交代事件和期许，指每年都不确定是否有下一届，但今年的第十三届「庆幸还在！」，至于「怕与不怕，自不自阉？似有还无，心领神会。2021年1月中见！」

身兼文化评论员的次文化堂社长彭志铭形容，印刷商已没有「免于恐惧的自由」，因为除了忧虑会否触犯法律外，亦担心被报复、滋扰，以致跌入「文革式思维」，令部分词汇成为敏感词，甚至禁语。他透露，本月已有三本书因部分内容提及「警察滥暴、滥权」而被印刷厂拒印，显示港人已不再相信香港有法治，因为大家都不知道国安法的「红线」在哪。

不少法律界人士均指出，从语境而言，「香港独立」电影节不涉及国家安全，但由于警方只须以「合理怀疑」便可作出拘捕行动，故从「极严苛角度」而言，主办单位会有被捕风险，但不可能被定罪。

然而，为免被捕已足以令文化创作人和印刷商对有关词汇却步，未知这是否当权者的目标。