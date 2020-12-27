香港1武肺病人染18人 医院爆疫 专家称现仍可控

医护人员在香港抵抗武汉肺炎近一年时失守，一名超级传播老妇入院时未能检测出已受感染，其后更因病况和病房情况而三次转房，导致最少11名病人和7名医护人员染疫，其中一人病情危殆，爆发了疫情下最大规模的院内传播。专家估计，现时情况仍然可控，但由于其中一名染疫者是抽血员，需到不同病房抽血，不排除会有更多人受感染。

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香港第四波武肺仍未放缓，昨(26日)天便新增予53宗本地和6宗输入个案，令感染武肺的总人数累积至8540人，造成136人死亡。但更令人忧心的是爆发医院感染群组。

导致位于九龙东的联合医院爆发疫情的，是一名84岁老妇，她入院前四天已发病，15日因糖尿病酮酸中毒经急症室入住深切治疗室时神志不清，首次武肺病毒检测呈阴性，其肺部X光片虽有病变，但神志不清者常有唾液倒流而引致轻微肺炎的情况，故此未有为她进行第二次检测。她其后病情好转，但因接收病房爆满而需在只进行纾缓治疗的病房、急症内科病房间转换病床，结果，她曾停留的病格的病人均受感染，最终导致18名年龄介乎20至92岁的病人和医护人员染疫，包括一名没有戴上护目镜而为她洗口和喂餐的护士，另一名受感染的病人则在出院后经社区测试确诊。

政府专家顾问、香港大学微生物学系讲座教授袁国勇视察联合医院后表示，该名84岁超级传播病者的病毒量甚高，其病毒很大机会是经空气传播给其他人，因为病人最初入住的病房虽然每小时6次换气，但当中4次仅属空气循环，若有武肺病毒就容易传播，但现时仍不能排除经过接触或飞沬传播等其他可能性。

他认为，情况现时可控，毋须为院内所有病人进行检测，但就建建议院方在病房增加设空气清新机；病人尽量不要调床；至于有肺部病变的病人，入院后情况无改善便必须进行第二次病毒检测。