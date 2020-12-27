120名来自英国旅客今晚入境台湾官方严阵以待

今晚将有120名旅客从英国搭乘华航班机抵达台湾，这是台湾23日对来自英国旅客加强防疫措施以来，最大的一批英国入境旅客，疫情中心严阵以待，决定采取最高防疫标准。

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目前各国陆续针对变种病毒祭出严格防疫模式，全球已有五十多个国家禁止英国航班起降；日本政府宣布，从28日起到明年一月底，禁止外国旅客新入境申请；香港则要求外籍人士入境居家检疫21天。

台湾从12月23日起对英国入境者加强防疫措施后，已有26位旅客从英国入境，官方表示，今晚的120位旅客抵达机场后，会有特殊引导动线，带他们进入候机楼，过去14天内有症状者将当场采检，分析有需要者会立刻后送就医，其他的人就直接送到集中检疫所隔离并采检。

官方透露，将由六辆巴士统一载运旅客前往北部地区几个不同的检疫所，集中检疫14天，载运途中，车上将采取间隔一个座位的「梅花座」；14天后将再采检一次，呈现阴性才能结束隔离。

指挥官陈时中向旅客喊话说，「进入集中检疫所不是惩罚，是为了让家人更安全」。在这之前，台湾人从国外回到台湾，只要在机场没有症状，可以由家人接机，直接回家隔离检疫14天，也不需要采检两次。

至于机上人员的防疫安排，台湾官方表示，在机上座位可能会有梅花座，因为本来飞机可坐更多人，但是现在就只坐了120人。

长荣航空伦敦航线从23日起暂停营运，12月底前航班确定取消，未来营运班次视疫情发展而定。至于华航的伦敦航线也将依市场需求及疫情状况调整。不少旅客担心受英国疫情影响，明年一月恐怕没有班机回台，纷纷赶在年底前搭机。

另外，长荣纽西兰籍机长咳嗽不戴口罩以致造成同事感染及台湾的新增本土病例被免职之后，台湾官方决定，延长空勤人员隔离检疫的时间，从机师三天、空服员五天，一律延长到七天，再加上出关前采检，呈现阴性才能进入小区。