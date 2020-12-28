12 港人案受审将择期宣判 英国外相：深表关切促公平审判

12名香港青年今年8月试图偷渡台湾途中被中国大陆海警拘捕，涉案人员已被关押128 天。其中10人的案件12月28日下午于深圳盐田法院开审。法院早前表示案件需闭门审理，但庭审当天院方回覆香港媒体查询时，改口称会公开庭审，但强调“旁听名额已满”。法院稍后通过网站宣布，将择期宣判。对此，英国外交大臣拉布（Dominic Raab）当天发表声明指，中国必须坚持法治，尊重国际人权法的基本原则。

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综合消息显示，美国驻广州总领事馆周一早上发表声明，指12港人是“逃避暴政”，要求中方放人。美国、英国、加拿大、葡萄牙、荷兰和澳大利亚亦派外交官前往法院，希望入内旁听，但至开庭时间，法院仍不准外交官进入。12名港人被拘留在内地至今已128日，从未获与家属或家属委托的律师见面，家属则批评当局漠视众人法律权利，令外界担心众人能否获得合理的法律保障与公平审理。

据香港电台报导，庭审当天，深圳盐田法院对大门前的人行道围起约 2 米高护栏，法院外的公告栏及宣传栏都在护栏范围内。护栏外还有路牌标示“道路封闭，行人绕行”字句，法院入口处有警员驻守。记者向法院查询，人员表示有关案件依法公开庭审，可以旁听，不过“旁听名额已满”。本月25日，12 港人部分家属收到官派律师的电话通知，表示案件会在28日在盐田法院开审。此前法院表示，12 港人案件是闭门审讯，家属旁听要先挣得法官同意。据家属了解，审讯会以视频形式进行。

美国国务院在回覆港台质询时指出，美国驻广州总领事馆已按既定程序申请旁听12港人案件。美方发言人强调，《世界人权宣言》第13条明确规定，每个人都有权离开任何国家。12名港人的遭遇令人震惊，当中有未成年人，他们自从8月被带走以来，一直禁止接触自己选择的律师，亦无法与家人见面。美方发言人批评，北京持续消灭港人仅存的权利和自由，将党的统治与法治错误连接起来，呼吁陆港政府遵守国际义务和承诺，尊重港人的人权和基本自由。

对此，中国外交部发言人赵立坚当天在记者会上回应指，中方敦促美方切实遵守国际法和国际关系基本准则，立即停止借香港问题干涉中国内政，立即停止干涉中国司法主权。庭审过后，法院在当晚6时半左右对外表示，“今日下午依法公开开庭审理案件，已听取检察机关、各被告及委托律师的辩护，本案将择期宣判”。法庭并指，“部分港籍和深圳市人大代表、政协委员、新闻记者以及被告人亲属有在公开审讯当中旁听。”

据港台报导，12名港人的家属要求当局不要再以“择期宣判”等理由，继续无了期拖延。部分家属表示，虽然法院声称公开审讯，但以旁听席已满为由，拒绝家属、家属委托的律师、记者，以及各国外交人员旁听。官派律师亦拒绝接听家属电话及回应家属的讯息。家属认为，“今次绝对是不折不扣的秘密审讯，过程不公不义，是赤裸裸的政治逼害。”此外，英国外交大臣拉布通过推特表示，“深圳12人部分成员今天在深圳秘密受审，仅提前三天通知，无法接触到自己选择的律师。中国必须坚持法治，尊重国际人权法的基本原则。”

英国外交部另在声明中引述拉布的话指，“我们对深圳12人成员今天被秘密审判，而他们的审判通知仅有3天深表关切。来自英国和其他一些国家的外交官试图参加法庭诉讼，但被拒绝入内。”拉布说，“深圳12人无法接触到自己选择的律师，这进一步引发了关于在中国大陆获得法律顾问协助的严重问题。我们期望中国坚持法治，按照国际人权法的基本要求，以公平、透明的方式进行审判。”