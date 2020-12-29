保释中 黎智英辞任香港壹传媒董事会主席兼执董

香港壹传媒12月29日宣布，其创办人黎智英辞任董事会主席兼执行董事，以便有更多时间处理其个人事务。该集团并宣布，现任非执行董事叶一坚，已获委任为董事会主席。

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现年73岁的黎智英本月初被控涉嫌欺诈罪，并须即时还柙，其后他再被加控《香港国安法》下的“勾结外国或境外势力危害国家安全罪”。黎智英上周向法院申请保释获批，但需遵守多项条件，包括在保释期间不得会见外国官员、不得接受电视、电台或网上访问、不得在纸本或网上发布文章、不得在社交媒体上发布信息等。

壹传媒旗下的《苹果日报》报导指，集团创办人黎智英本月先后被控串谋欺诈以及勾结外国势力，提堂后还柙20天，上周成功向高等法院申请保释，是首宗国安法案件批准保释。国安法指定法官李运腾当天以书面颁下决定理由，认为目前控方证据未够强；而黎智英提供的保释条件，已足够令法庭信纳他不会在保释期间干犯危害国家安全行为。

壹传媒行政总裁张剑虹表示，董事局成员变动，对公司营运及未来发展不会有重大影响。报导指，2014年黎智英因希望更多时间陪伴家人并进一步追求个人兴趣，同年12月12日辞任主席及执行董事，即时生效。到2017年12月时，黎智英再获委任为非执行主席兼非执行董事，2018年2月1日生效。到今年5月25日，黎智英再调任为执行董事。

据悉，叶一坚在新闻界工作逾40年，于2016年6月获委任为壹传媒非执行董事，由2016年6月至2018年1月曾任董事会非执行主席。他曾出任公司执行董事及行政总裁－印刷媒体，负责监督该集团于香港及台湾的报纸、杂志及印刷业务，亦为《苹果日报》社长。报导称，叶一坚将与壹传媒订立为期2年的委任函，有权收取每年袍金20万元，其与家人持有1283万股公司股份，按壹传媒星期二收市价0.26元计算，市值约333万元。黎智英1990年在香港创办壹传媒集团。