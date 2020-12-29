12港人案家属获知明早宣判

12港人案当中10名成年被告，12月28日在深圳盐田法院受审，法院傍晚表示择期宣判，并指有家属和港区人大代表到场听取公开审讯。据最新消息显示，有家属当地时间周二接到官派律师电话，指其中10人将在30日10时30分宣判，而两位未成年人的听证日期尚待通知。

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据立场新闻报导，其中一名当事人邓棨然的弟弟周二在香港电台《千禧年代》节目中表示，官派律师昨晚已经与家属联络，并指各人已在庭上认罪，但未知何时再开庭。邓棨然胞弟指，家属对法庭未能即日宣判感到失望和愤怒。至于参与份协助家属的香港大律师邹幸彤亦在节目中指，对于院方声称案件公开审讯抱有质疑，又指按照中国大陆法例，由于案件未宣判，家属不得探望当事人。

邓棨然的弟弟表示，当初他和其他家属都认为，案件很快能够完成审讯程序，尤其是他们从官派律师口中已得知所有当事人都已经认罪，愿意接受当局刑罚，对于法院仍然要择期宣判，感到失望和愤怒，“觉得上面是用这样东西无限期扣留，是一种折磨。”他重申，家属一直希望到深圳旁听，但是法院只在开审前3天才公布审讯日期，在14 天检疫限制下根本无法即时听审。

对于法院指有家属参加了听审，邓棨然胞弟称，已经询问所有当事人家属，都无收到有关消息。他介绍称，家属都是从公开渠道得知案件择期宣判，并指“时间同方法都同公众一样”，没有较早得知。他称，官派律师则在晚上才致电给家属，交代案件择期宣判，而律师提供的信息都是指“他们好乖好合作，全部都认罪”，“读完个稿好短就讲完，再问他们什么时候宣判，他们都说不知。”

此前，深圳盐田法院在官方网站表示，依法公开开庭审理邓棨然、乔映瑜组织他人偷越边境，以及郑子豪、严文谦等8人偷越边境案。官媒中新社报导称，法庭听取了10名被告对公诉机关指控涉嫌偷越边境犯罪的辩护意见，并听取了公诉人和辩护人的控辩意见。邓棨然、乔映瑜等10人当庭均表示认罪，希望法庭从轻处罚。