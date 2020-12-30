12港人宣判 家属回应：无论判一日或7个月都是冤枉

12港人涉嫌偷渡案12月30日在深圳市盐田区人民法院宣判，当中10人被判监7个月至3年。部分家属随后透过社交媒体发布录音回应判刑。涉及偷越边境罪的郑子豪被判有期徒刑7个月，郑子豪的父亲说，“无论大陆判一日，定7个月，每日都是冤枉”。他又重提，早前有报道称12港人被截获当天，香港飞行服务队曾派出飞机在事发位置上空盘旋。

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12港人案中的10名成人被告，周一在深圳盐田法院秘密审讯，周三早被作出判决，其中被控“组织他人偷越边境”罪的邓棨然及乔映瑜，分别被判处有期徒刑3年及2年，另外8人被判入狱7个月。根据脸书“12港人关注组”传出的家属回应录音显示，被判有期徒刑7个月的郑子豪的父亲说，“大陆无论判一日或者七个月，每一日都是冤枉”。他强调，8月23号，港府前后派出两架飞机亲自“护送”12人去大陆，“所以我觉得他现在坐的每一日监都是冤枉”。

另被判有期徒刑２年的 33 岁乔映瑜，她的家人质疑当局称审讯期间有家属参与旁听的说法，并称“既然声称有家属听审，请当局立即公开家属名单。”29岁黄伟然的母亲亦表示，希望内地当局尽快通知探访细节，例如可以探访的日期、探访时间、流程，“可不可以取衣服，例如冬天衣服，可不可以买的东西食给我儿子。”她直言，对港府无期望，“我请内地快点尽快通知，香港政府我就不会期望任何东西啦。”

李子贤妈妈则认为30岁的儿子判监7个月是过重，“预算中都应该见到 2 个小朋友（指同案还没有成年被告）今日回来，都想住他可以回来。”她表示，打算到深圳探望儿子，但就希望当局澄清，探访地点、时长及时间等，希望当局可以在安排家属做完检测后，无须检疫隔离14日，并建议如一个月可以探望三次，是否可安排连续探三日。此外，有家属委托律师回应判决时推算，偷越边境罪成的8人应在明年3月24日刑满。

与此同时，12港人案中2名移交香港的未成年人廖子文(17岁)及黄临福(18岁)，周三分别乘坐一辆警方七人车，及一辆警方私家车离开深圳湾口岸返港，并有多辆摩托车开路护送。据悉，多名区议员及助理在天水围警署外等候最新消息。有区议员表示，有代表律师已进入警署协助两人，暂时未知两人的家属是否有到警署探望。2人返港后需再隔离14天。港警表示，两人弃保潜逃，会征询律政司意见，再决定是否加控其他罪名。