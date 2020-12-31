梵蒂冈在港非正式使团修女返回内地时被捕

路透社12月30日报导称，梵蒂冈在香港的一个非正式使团的2名修女今年5月在中国大陆返乡期间被捕，此后被软禁并不得离境。有教廷人士认为，这起事件反映出北京当局希望关闭这个使团。香港教区高层也认为当局正在扩大对教区的控制，甚至试图影响下一任主教的人选。

广告 继续浏览后续

报导引述三位知情神职人员的话透露称，今年5月，在该传教会工作的两名中国大陆修女在回河北省探亲期间被当局逮捕。这两名40多岁的修女被拘留了三个星期，然后在没有受到指控的情况下被释放软禁。据其中一位神职人员说，她们被禁止离开内地。同时，西方外交官说，中国安全人员近几个月来加强了对该团的监视。

报导称，此前相关消息没有经媒体报道，但香港和梵蒂冈的高层神职人员都认为，这是北京希望关闭该使团的一个信号。它缺乏官方地位，因为梵蒂冈和北京还没有建立正式的外交关系。虽然天主教神父有时会在大陆被捕，但 “修女被拘留的情况极不寻常，”另一位在大陆有长期接触的神职人员说，“通常她们会被放走”。

据悉，天主教香港教区的核心成员也感受到了压力，特别是在领导层方面。香港的高级神职人员告诉记者称，北京正试图扩大对该教区的控制，部分是通过影响当地下一任主教的人选，自两年前上一任主教去世后，该职位一直空缺。他们说，“北京正在寻求将与罗马教廷达成的一项两年之久的协议应用于香港，该协议赋予中国政府在任命大陆主教方面的重要发言权。”

据梵蒂冈官员介绍，香港不包括在中梵临时协议的范围呢，因为香港享有“一国两制下”的高度自治。但高级神职人员表示，随着北京对香港施加更大的控制权，大陆神职人员一直在向香港的神职人员传递有关当局青睐哪些神职人员担任主教的信息。知情人士称， 以汤汉枢机为首的教区审查了香港天主教正义和平委员会10月23日发表的一篇有关中梵关系的声明，删去了声明内有关内地地下主教苏志民的部份。报导指，苏是经梵蒂冈认可的河北保定教区主教，但不被中国官方承认，自 1997 年至今失踪，生死未卜。

报导称，现年81岁的汤汉枢机还告诉他的神父们不要发表过于政治化的布道，并告诫他们应避免使用引起 “社会混乱”的语言。汤和所有主教一样，对自己的教区拥有完全的行政权力。榮休主教陈日君枢机在回答路透社书面提问时表示，“我们正处于谷底--已经没有言论自由了。”他说，“所有这些事情在中国大陆都很正常。我们正变得和中国其他城市一样。”

报导指，除了现年88岁的陈日君枢机外，所有接受采访的教会领袖、当地神父和教友都拒绝透露姓名。“对于你说的任何一句话，”陈日君说，当局“可以说你触犯了国安法”。香港行政长官林郑月娥办公室在一份书面声明中表示，香港居民的权利和自由，包括宗教自由，都受到基本法和国安法的保障。

中联办则没有回答相关的置评请求。中国外交部亦没有回答有关修女身份的提问。当被问及中方是否试图关闭梵蒂冈在香港的非官方使团时，该部门表示，“据我们所知，梵蒂冈没有在香港设立任何官方代表机构。”