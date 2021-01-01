香港泛民团体元旦汽车巡游，要求释放政治犯，重申五大诉求

新冠疫情的限聚令，以及港区国安法双重压力下，香港民间团体自1997年香港主权移交以来每年举行的元旦大游行，今年无法举行。但香港民间人权阵线和许多泛民主派团体新年第一天依然组织了汽车巡游，民主派区议员均参与活动，声援因为参与抗争活动而遭遇司法终究的港人，以及在中国内地因为公民活动而遭遇政府打压的人士，同时呼吁港人“毋忘初心”，坚守信念，与手足同行。香港支联会主席李卓人先生接受本台电话采访时，对香港如今也有政治犯深感悲哀：

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李卓人：首先香港人被剥夺了游行的自由，另一方面，在没有游行的情况下，我们把今年活动的主题“释放政治犯”，写在我们在每个区展示出的几十个横额上。以前我们喊“释放政治犯”都是为大陆的政治犯，但现在香港也有政治犯。过去一年有一万人被拘捕，两千多人被检控。这明显是一个新的情况，法律成为镇压的工具，用法律来镇压游行和表达的自由。很多人都因为参与抗争运动就被抓、被检控。所以，我们今年的活动主题就变成“释放政治犯”，这很可悲。这反映出香港现在的真实情况就是：我们的很多手足变成了政治犯，因为政治原因被检控。“

”我们感觉，在街上，很多市民都回应我们的“五大诉求，缺一不可”的口号。我们在很多街区宣传“释放政治犯”主题，也得到很积极的回应。所以，我们觉得，香港人不会忘记去年的 运动，也不会放弃我们的民主自由。当然，国安法通过之后，他们用国安法令香港人恐惧，令香港人不可以去游行，不敢表达。但我们之所以今天一定要表达这个诉求，就是希望香港人不要放弃。我们很多民主派的区议员都出来，在街头签名，在街头展示“释放政治犯”的横额，表示我们坚持我们的诉求，不放弃。希望香港人，虽然现在因为有限聚令，很难出来，不可以集会，但我们可以发声。”