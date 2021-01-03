港府抗疫建议 要市民暂时牺牲私隐 让蓝芽追查行踪

香港创新及科技局局长薛永恒接受NOW电视台访问时，透露“安心出行”应用程式（见图，政府新闻处截图）将加入备有蓝芽自动扫描功能。换言之，使用该程式的市民，只要经过政府安置的蓝芽发射站，所到之处的行踪就会自动送入当局的资料库，改善抗疫措施。

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薛永恒说：“我们就可以利用普通手机都有的蓝牙科技。如果去到一个现场，我们会给予一些处所一个仪器，贴在‘安心出行’二维码旁边，一经过仪器便会自动扫瞄，这其实也与我们一向所说的，我们会按步就班，在科技上不断寻找更好的方法。”

根据港媒报导，薛永恒表示，他明白市民关注个人私隐问题，但在抗疫之路下，市民应短暂放下对私隐的考虑，并好好利用科技去记录行程，从而协助找出潜在感染风险人士。

香港目前有6万多个处所已展示安心出行二维码，让市民自行扫描记录行程。薛永恒重申，巿民可自愿下载应用程式，政府不会取得用户的资料，对个人私稳有保障。

所谓“安心出行”，是一手机程式，用户在下载之后，可以在上述6万多个处所自行搜描纪录行程，如加上蓝芽功能之后，市民毋须搜描二维码，手机自动透过蓝芽即可披露行程。目前香港已有1.8辆的士的司机安装了“安心出行”，以便追查乘客和司机的出行纪录。

此外，政府专家顾问、中大呼吸系统科讲座教授许树昌表示，早前与大陆专家交流后，政府推动同一幢大厦出现两个单位居民确诊，便要整幢大厦的居民进行强制检测，正正是参考大陆的做法，而大陆其实更严格，只要有一宗个案，已进入“战时状态”一样。

许树昌说，政府或将采取的另一个措施，就是追踪两层密切接触者，即密切接触者的密切接触者，对第二层人士进行检测，“不需要将他们隔离检疫，但至少14日内要进行两次采样。不是单靠衞生署，可能就是要借调其他部门。”他透露，食物及衞生局正讨论“跨部门”协助的可能性，如考虑从入境处和海关等部门找来人手，协助追踪第二层密切接触者。

就早前公家联合医院出现院内爆发，医院管理局正考虑为公立医院所有医护人员进行定期检测，当中照顾长者的医护人员会优先进行，预料会在一至两个星期内落实。

医管局行政总裁高拔升昨日称：“今次怀安科病房，（病人）抵抗力较差、影响都会较大，那些同事可能做检测会是第一步最快做。始终公立医院服务量大、运作都复杂，我想要些时间研究。”