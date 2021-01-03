10被囚港人部分家属不管衙门森严 今上深圳试图探监

资料图片：全球展开声援“送中12港人”活动，以香港为最后一站，图为英国站的网上宣传海报。（网上截图）

因被控偷越边境而被判入狱3月年至7月不等的10名港人，其中18岁学生郭子麟和29岁测量员李子贤的家属，不管官方说法不一、程序混乱，决定今（3日）北上，试图能够探望在深圳收监的两人。

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协助12港人家属的邹家成指，大部份家属因大陆司法不公和缺乏透明度，看不到上诉成功机会，甚至担心当事人服刑完结，上诉也未有结果，故倾向不上诉。其中两名在囚港人的家属思念心切，今日将到深圳，希望可尽快探监，与阔别四个多月的亲人见面。部份官派律师向家属指有视像探访安排，但没提供细节。

12港人被控偷越边境案，廖子文和黄临福因事发时未满18岁而转交香港警方处理，其余10人中邓棨然及乔映瑜组织他人偷越边境罪成，分别判囚三年及两年，其余李宇轩等8人因偷越边境罪被判囚7个月。

邹家成告诉苹果日报，现时大部份家属倾向不上诉，宁愿亲人尽快完成刑期，一来可让家属探监，二来未知一旦上诉手续要搞多久，更重要的是对大陆司法没有信心，“大部份家属都倾向（亲人）服刑、不作上诉……因为（内地）司法体系看不到上诉后的法律保障，也不觉得可以减刑，家属不想搞这些行政东西，觉得很烦，不知道搞多久，可能觉得坐完（监）还未能搞掂上诉，此外，内地司法一来不公平，二来很反覆、没透明资讯，令大家唔想上诉”。

多名家属希望可尽快探监，部份人今日起行。邹家成指，郭子麟的家属和李子贤的妈妈，今日在香港索取武汉肺炎病毒检测报告后便起行到深圳。但邹指现时探监资讯极混乱，例如家属拿着香港检测报告到深圳的安排，如何处理这份报告，程序已经不清楚。

邹家成又透露，有官派律师透露有视像探访安排，但没有详情，“到底要家属去了深圳，先有视像方式，还是香港都已经可以做到视像探访呢？”他指有家属因此决定先到深圳完成14日检疫，为亲身探监或在内地进行视像探访做好准备。

有大陆律师分析，10名在囚港人上诉空间非常少，未来都不会有什么改变。他指，8名刑期较短的港人若不上诉，由于已扣押多时，刑期剩余不足三个月，料会在盐田看守所服刑，监狱管理局可通过协调，让亲属进行远程视像探视。

律师指，一般来说，被告送到监狱后一个月，监狱会通知家属，内地家属可申请会见，但今次案件由于涉及香港家属，他们本来直接到监狱申请会见便可，但如今说不准，故他建议家属先透过入境处跟内地有关方面协调探访安排，否则若人已在内地，会耽误很多时间。