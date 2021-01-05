国安窃听几近「无皇管」 专员称无权监察 警员犯错难免

香港执法人员截听须按《截取通讯及监察条例》向法庭申请手令及接受法定专员监督及复核，但专员表示，他无权监察或覆检执法机构就涉及《港区国安法》而进行的截取通讯行为，因为所有涉及国安法的截取通讯及秘密监察都非由专员处理，他亦不便评论涉及国安法的截取通讯做法。

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根据由中国人民代表大会常委会为香港订定的《港区国安法》及港府为此制订的实施细则，警员只须向特首申请并获准后，便可对怀疑涉及危害国家安全犯罪的人士进行截听和秘密监察，而负责监督的，则是由特首出任主席的维护国家安全委员会，有「自己监察自己」之嫌，而传媒向警方查询国安处向特首申请截取通讯及秘密监察的次数，警方亦表明，不会公开有关调查及行动细节。

不过，特首林郑月娥今(5日)早出席会议前表示，《港区国安法》赋予特首核准截取通讯的权力，强调会非常谨慎地行使有关职能，而在行使权力关程中，亦须面对与截取通讯专员「非常相近」的制约。

截取通讯及监察事务专员石辉昨午在发表2019年周年报告时被问及专员能否监察有关国安的截听时表示，任何涉及港区国安法的案件或调查均不属于《截取通讯及监察条例》的监察范围，他无权监察或覆检负责执法的机构的截取通讯行为。至于特首是否一名适合批准截听的人选，石辉表示不便评论，认为应由特首或维护国家安全委员会回答。

他又说，人为错失是人之常情，「在《港区国安法》下的截取通讯应如何运作，警方可能有不小心，我不适宜评论。」根据过往的周年报告，时有执法人员因「警觉不足」或不小心而违规。石辉又指，如果专员须处理涉及国安法下的截取或监察，工作量可能会过大，形容要分工合作，但他乐意与相关执法机构分享经验或提供意见。

根据昨天发布的截听周年报告，执法机构2019年提出1314宗截取通讯申请，只有4宗被拒，另有25宗秘密监察申请亦全部获批；在授权的截取及秘密监察行动中，有170宗个案可能涉及法律专业保密权数据，5宗个案可能取得新闻材料。各项窃听和秘密监察行动最终导致316人被捕，人数比之前两年高。

另外，在千多宗截听个案中，有16宗违规或异常事件，主要涉及执法人员大意，全部不涉及别有用心或用心不良，但其中一宗个案，执法人员因屡次犯错而被调离职务，作为主管的她，因误解授权条款而进行未获授权的监听，令目标人物不在指明处所期间被监察。而在内部检讨中，两名高级人员亦因不熟悉监察职务而未能发现出错，石辉认为，检讨过程不可取，情况令人担忧。