车主被查册会收部门通知 记协斥为助受查车主避监察 打压调查报道

继取消以新闻报道为由申请查阅车主资料的打压调查报道行为后，运输署再出新招，推出服务，让车主在名下车辆被人查册时，可接获遂署电邮通知。香港记者协会批评新服务尤如「通风报信」机制，令车主可事先规避或闻风先遁，避过传媒监察，促请当局豁免传媒基于新闻工作查册时通知车主的安排。不过，特首林郑月娥认为，新措施相当合理，与新闻自由无关。

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运输署由1月2日起推出「发出车辆登记细节证明书」电邮通知服务，车主只须订阅该服务，当有人或机构申请查阅该车主名下车辆的证明书时，运输署便会透过电邮通知车主，「让登记车主知悉有人经由证明书获得其个人资料，预早作出防范」。

记协昨(4日)天发表声明，指查核车牌登记是记者一贯的查证手法，不少涉及公众利益的报道，包括港府高官僭建及选举舞弊等事件，均透过查核车牌及查册方式揭露，使传媒得以发挥第四权的监察社会功能，但运输署的新服务，无异于设立「通风报信」机制，只要新闻工作者调查相关车辆，车主便可事先想办法应对甚至闻风先遁，避过监察。记协促请港府在车牌查册的申报选项中加入「传媒报道」的用途，并豁免此类车辆查册的通知车主安排。

声明续称，这是继早前香港电台节目《铿锵集》编导蔡玉玲被指在运输署查册时作出虚假陈述而被刑事检控后，再进一步打压传媒进行调查报道，令公众知情权备受削弱。记协促请港府督促各部门开放而非收紧查册安排。

行政长官林郑月娥今早出席会议前回应传媒提问时表示，无法理解新措施会严重影响采访的指控，强调措施相当合理，并不过分，看不到会影响新闻自由。她指出，查册服务已存在一段长时间，但正常功能不包括调查及起底，而过去一年，很多查册数据在社交媒体上发布，令被查人受到伤害，各部门须在尊重查册功能之余，保护市民。但林郑月娥没有解释，通知受查人如何发挥保护市民的作用。