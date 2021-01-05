香港防疫措施料延至2月中的春节假期 官员不排除再收紧

香港上月有2532宗武汉肺炎确岁病例，创单月新高，本周仍维持每天新增约五十宗确诊病例，风险未退，港府表明，会维持现行的社交距离限制多两星期，即延至本月20日，食物及卫生局长陈肇始预料，布关措施在2月12日开始的农历新年前放宽的机会不高，如疫情大幅度反弹，更会进一步收紧。

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上述消息是港府在朝令夕改的实体疫情记者会上宣布。港府3日晚宣布，把每天举行的疫情记者会改为网上进行，被七个传媒组织联署炮轰意欲筛选问题，要求恢后旧制；而防疫专家亦纷纷质疑当局的理据不足，网上进行不利推动市民防疫，结果港府在不足20小时后更改决定，继续以实体记者会公布疫情，表明在未解决语音提问的技术问题前，不会把记者会改为网上进行。

香港昨(4日)天新增53宗确诊武肺个案，行政长官林郑月娥今(5日)早表示，新一波疫情的确诊数字在过去一段时间有下降趋势，但幅度缓慢，过去7天的每天确诊本地个案大约45宗，源头不明个案约占三成，反映防疫措施有成效，但距离「清零」目标或社会恢复正常仍有距离。而食卫局长陈肇始昨在记者会上已表示，会维持现行社交距离措施两星期。

另外，自上月2日起开始的停课措施亦会延长至农历年假。不过，停课措施会由下周一起略为放宽，容许学校在做好卫生防护工作的大前提下，每半天安排不多于六分之一的学生回校上课，当中，中学可安排上、下午两批不同学生授课，而小学则只限上午在校。

不过，多名传染病专家均反对现阶段复课和放宽社交距离措施，因为去年9月底复课后首日，便有9宗确诊个案，但香港大学感染及传染病中心总监何栢良今早在电台节目表示，容许部分有需要学生回校面授，在有人数限制及适当防护措施下，问题不大。他亦认同食卫局长陈肇始的预测，料疫情反复，农历年假放宽社交距离措施机会不高。

面对有限度放宽措施，不少学校表示，会先安排高年级学生回校上课，因为有关学生需要参加全港性公开评分试，且课程较艰深，需要面授，而学生自理能力也较高，传染风险较低。