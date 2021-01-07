台总统府正式祝贺拜登当选：盼台美关系持续深化

美国国会1月7日凌晨正式认证民主党人拜登当选下任美国总统。对此，台湾总统府发言人张惇涵表示，“总统蔡英文诚挚祝贺拜登当选美国新任总统、贺锦丽当选美国新任副总统，期盼未来台美关系能够持续深化。”

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美国东部时间7日凌晨，美国国会联席会议确认，拜登赢得306张选举人票，当选下一任美国总统。现任总统特朗普随后通过声明表示，承诺政权交接将有序进行。据中央社报导，台湾总统府发言人张惇涵当地时间7日晚通过新闻稿指出，“蔡总统代表政府与人民，诚挚祝贺拜登顺利当选美国新任总统，以及贺锦丽当选美国新任副总统。蔡总统也期盼，未来美国政府在拜登领导下，各项施政顺利、国家发展昌盛，台美关系能够持续深化。”

张惇涵称，“美国是台湾重要的盟友，也是共享自由民主价值的坚实伙伴。近年来，台美双方在共同努力下，顺利推展政治、经济、安全等各项领域的合作伙伴关系，蔡总统也诚挚感谢总统特朗普所领导的美国政府，对于增进台美关系的大力支持，以及对台湾在各领域的多方协助。”他称，“期盼未来在既有良好基础上，台湾将持续与美国新政府深化合作，共同增进双方人民福祉，并共同维护区域的和平稳定与繁荣发展。”

另就美国国务卿蓬佩奥6日通过声明宣布，美国驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）将访问台湾一事，张惇涵随后回应表示诚挚欢迎，并称“这不仅是《台湾旅行法》具体落实的再次展现，也象征台美坚实友谊，相信对于持续深化台美合作伙伴关系更有正面助益”。张惇涵称，“台美之间各层级、各领域的互动交流，一直是双方长期以来共同努力的目标；对于克拉夫特将访台，总统府诚挚欢迎。双方也持续就这个案子细节进行协调，若有相关进展或定案，将由外交部适时对外说明。”

张惇涵称，台方将依照中央流行疫情指挥中心防疫相关规范，依照防疫相关标准，以国际外交礼仪妥善接待。台外交部周四亦指，正与美国在台协会（AIT）就克拉夫特防台一事协调相关细节。

北京方面，国台办发言人朱凤莲应询称，“我们坚决反对美国与中国台湾地区之间进行任何形式的官方往来，坚决反对美方违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，在台湾问题上采取严重错误行动。”她还称，“民进党当局出卖民族利益和台湾民众利益，顽固‘倚美谋独’，一条道走到黑，必将自食恶果。”