台總統府正式祝賀拜登當選：盼台美關係持續深化

美國國會1月7日凌晨正式認證民主黨人拜登當選下任美國總統。對此，台灣總統府發言人張惇涵表示，“總統蔡英文誠摯祝賀拜登當選美國新任總統、賀錦麗當選美國新任副總統，期盼未來台美關係能夠持續深化。”

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美國東部時間7日凌晨，美國國會聯席會議確認，拜登贏得306張選舉人票，當選下一任美國總統。現任總統特朗普隨後通過聲明表示，承諾政權交接將有序進行。據中央社報導，台灣總統府發言人張惇涵當地時間7日晚通過新聞稿指出，“蔡總統代表政府與人民，誠摯祝賀拜登順利當選美國新任總統，以及賀錦麗當選美國新任副總統。蔡總統也期盼，未來美國政府在拜登領導下，各項施政順利、國家發展昌盛，台美關係能夠持續深化。”

張惇涵稱，“美國是台灣重要的盟友，也是共享自由民主價值的堅實夥伴。近年來，台美雙方在共同努力下，順利推展政治、經濟、安全等各項領域的合作夥伴關係，蔡總統也誠摯感謝總統特朗普所領導的美國政府，對於增進台美關係的大力支持，以及對台灣在各領域的多方協助。”他稱，“期盼未來在既有良好基礎上，台灣將持續與美國新政府深化合作，共同增進雙方人民福祉，並共同維護區域的和平穩定與繁榮發展。”

另就美國國務卿蓬佩奧6日通過聲明宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣一事，張惇涵隨後回應表示誠摯歡迎，並稱“這不僅是《台灣旅行法》具體落實的再次展現，也象徵台美堅實友誼，相信對於持續深化台美合作夥伴關係更有正面助益”。張惇涵稱，“台美之間各層級、各領域的互動交流，一直是雙方長期以來共同努力的目標；對於克拉夫特將訪台，總統府誠摯歡迎。雙方也持續就這個案子細節進行協調，若有相關進展或定案，將由外交部適時對外說明。”

張惇涵稱，台方將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關規範，依照防疫相關標準，以國際外交禮儀妥善接待。台外交部周四亦指，正與美國在台協會（AIT）就克拉夫特防颱一事協調相關細節。

北京方面，國台辦發言人朱鳳蓮應詢稱，“我們堅決反對美國與中國台灣地區之間進行任何形式的官方往來，堅決反對美方違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣問題上採取嚴重錯誤行動。”她還稱，“民進黨當局出賣民族利益和台灣民眾利益，頑固‘倚美謀獨’，一條道走到黑，必將自食惡果。”