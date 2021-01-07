德法就香港民主派人士被捕发声 港府：无惧任何海外政府制裁威胁

德国外交部长马斯（Heiko Maas）1月6日发表声明，对50逾名香港民主派人士同日被捕事件作出了回应。马斯称，“我们呼吁中国政府履行对香港的国际义务，维护受影响人士的权利和《基本法》的法治承诺。”

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香港民主派于去年7月一连两日举行35+立法会选举初选，全港共有61万人投票。当地时间6日早有53名民主派人士被港警上门拘捕，指他们涉嫌违反《港区国安法》。就这一事件，美英加和欧盟等多方相继作出了回应。马斯称，“香港有超过 50 人被捕的消息 ─ 包括在去年区议会选举中民选的政客 ─ 证实了我们自《港区国安法》在 7 月生效以来所表达的忧虑：该法正被用来打压反对派、压制批判的声音，以及剥夺香港市民的自由。”

马斯称，“因此，中国正在进一步背离它对香港人和国际社会的承诺。我们呼吁中国政府履行对香港的国际义务，维护受影响人士的权利和《基本法》的法治承诺。”此外，法国外交部发言人当天亦表示，“香港50多名反对派人士因去年7月参与民主派初选而被指控为颠覆罪，依据《港区国安法》被捕，这标志着自《港区国安法》通过以来，香港局势的持续恶化，再一次令人担忧。”声明称，“此前，近几个月来，新闻界和民主反对派受到了许多压力，对香港《基本法》规定的民主表达的可能性提出了质疑。”

法方表示，“这个问题是我们与欧洲伙伴协商的主题。法国及其欧洲伙伴在今年7月采取了一系列措施，包括签证和流动方面的行动、加强对向香港出口敏感材料的警惕、支持民间社会以及动员奖学金和大学交流计划等，以示对香港人民的声援。在执行这些措施时，考虑到了局势的发展。法国重申其对香港自治的承诺，以及对尊重香港《基本法》和 ‘一国两制’原则所保障的司法独立、法治和基本自由的承诺。”

面对国际压力，港府发言人7日发表声明回应称，“会果断及无畏无惧地维护国家安全，并表明无惧任何海外政府制裁威胁，会毫不犹豫谴责粗暴干预香港事务的外国或境外势力。”