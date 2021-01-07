蓬佩奥：美国考虑涉港制裁，美驻联合国大使将访台

美国国务卿蓬佩奥1月6日通过声明表示，敦促日前被逮捕的50逾名香港民主派人士得到立即无条件释放，并宣布美国驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）将访问台湾。

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香港民主派于去年7月一连两日举行35+立法会选举初选，全港共有61万人投票。当地时间6日早有约52名民主派人士被港警上门拘捕，指他们涉嫌违反《港区国安法》。对此，蓬佩奥回应称，“今天，香港地方当局逮捕了50多名政客和民主人士，这是一种暴行，提醒人们中共对本国人民和法治的蔑视。被捕者无罪，只是行使了条约所承诺的民主权利，也是他们因人性而应享有的权利。应该立即无条件地释放他们。”

蓬佩奥称，“美国不会对香港人民在共产党的压迫下受苦受难袖手旁观。美国将考虑对任何和所有参与对香港人民进行攻击的个人和实体进行制裁和其他限制，探讨对香港驻美国经济贸易办事处的限制，并对破坏香港民主进程的官员立即采取更多行动。我也对在这场政治镇压运动中逮捕一名美国公民的消息感到震惊。让我明确指出：美国不会容忍对美国公民的任意拘留或骚扰。”

蓬佩奥称，“美国支持香港人民和所有渴望自由的人。本着这种精神，我高兴地宣布美国常驻联合国代表克拉夫特即将对台湾进行访问，台湾是一个可靠的伙伴和充满活力的民主政体，尽管中共竭力破坏其巨大的成功，但台湾仍然蓬勃发展。台湾显示了一个自由的中国能够取得的成就。”

报导指，克拉夫特2019年上任以来，多次公开发声支持台湾国际参与，她将成为美台断交后首位访台的现任美国驻联大使。但蓬佩奥并未透露克拉夫特访台日期。此前，当选总统拜登提名的下任美国国务卿人选布林肯通过推特表示，“大规模逮捕亲民主人士是对那些勇敢推进普世人权的人们的攻击。拜登-哈里斯政府将与香港人民站在一起，反对北京对民主的镇压。”

对此，中国外交部发言人华春莹在7日的例行记者会上回应称，蓬佩奥上述声明严重违反国际关系基本准则，严重干涉中国内政和司法主权，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。华春莹强调，我们敦促美方立即停止干涉中国内政、损害中方利益、破坏中美关系的言行。中方将采取一切必要措施坚决维护自身主权、安全利益。美方必将为其错误行为付出沉重代价。