学者：大搜捕欲全面扑灭民主运动 甚或是港版「改土归流」 下站是台湾

香港警方以涉嫌违反「颠覆国家政权罪」在大肆拘捕五十多名发起和参与民主派初选的政党、社运人士和律师，香港不少评论认为，从拘捕人士层面之广和发挥的巨大震慑力，可见北京政府是要全面打压，并藉此扑灭香港的民主连动；而来自红色传媒家庭的沈旭晖更指出，拘捕行动是针对香港的传统精英群体，藉此彻底改变香港的管治结构，达到京官治港的港版「改土(司)归流(官)」，早已投诚的「土共」日后也难免被铲除。而香港之后的下一站将会是台湾。

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本月6日起的大搜捕，被捕者由本土派、温和民主派、激进民主派以致没有政党背景的政治素人和社运人士都有，不少更是意欲参选可能年内出现的立法会选举的区议员，故此大搜捕出现，最直接的疑问就是当局欲消灭民主派的参选力量，但中文大学政治与行政学系副教授马岳形容，今次拘捕予人全面打压印象，亦昭示民主派的议会选举路线已尽，未来即使再举行选举，相信民主派人士的参选意欲会降低，参选人亦难以提出政纲。

同属政政系的高级讲师蔡子强则相信，香港整个政治版图将会重写，他解释，搜捕反映不同光谱的民主派均已成为北京的中央政府和港府的打击对象，除了支持民主的港人因对体制失去信心而移民他乡之外，从政风险亦随着愈来愈多的红线而增加，令有意加入政党的人却步，例如香港众志等组织已经解散，公民党等传统泛民政党亦出现党员流失，以致民主派和本土派的政党均面对「化整为零」的压力。

时事评论员吴志森更认为，大搜捕是要全面扑灭香港的民主运动。他在网上指出，自民主派立法会议员总辞后，不少人已无心政治，但仍被当局以最严重的控罪予以拘捕，民主派力量必然受影响；而大搜捕发挥的巨大震慑力，亦会令民主派的支持者不敢表态或作出实质支持。至于是次拘捕会否成为港版的台湾美丽岛事件，随着反对派被国民党大肆拘捕而激发另一波民主运动，则仍有待观察。

沈旭晖：大陆手段将是撕裂台湾

出身红色传媒家庭的沈旭晖则更加悲观，他在网上指出，即使与港区国安法落实后的「新香港」相比，是次大搜捕亦背离了中方的做法，即是连牵强的逻辑也放弃了，因为警方声言，参与民主派初选是借着无条件否决财政预算案而迫令特首下台、瘫痪政府，但部分被捕者根本开宗明义已表明，不支持无条件否决预算案，印巴裔的安德里(Jeffrey Andrews)和参选医护界、去年发起医护界罢工的香港医院管理局员工阵线主席余慧明便属此类。由此可见，大搜捕已不管当事人支持与否、倡议抑或参与，均等同处理，明显不是讲道理的做法，而是只看要针对的对象，这包括有组织力、有潜能、有影响力的人，然后据此罗织罪名，把中国式逻辑直接套用在香港。

他形容，大搜捕是「好blunt(即赤裸裸)的恐吓讯号」，已超越中方在国安法订定时所指的止暴制乱或恢后香港常态，是借题发挥，目的是彻底改变香港的管治结构，是真正洗牌，目标是真正过去数十年控制香港的传统精英或既得利益集团，即是温和、中立，相对专业的港人，因为这批人是政权相对不信任的群体，故此「(拘捕)清单已没有统战计算，而是一网打尽」，是中共广义的改土归流，基本上是要铲除本土实力，只要有较强的地方色彩，不论是本地那一派系、抑或已经投诚，甚至是原来由中央政府派驻的，只要有「土」味，也会铲除，改派中央的流官接任。

改土归流流行于明清之间，意指废除原来统治少数民族的「土司」头目(土人治土，在香港可以是港人治港)，改为朝廷或中央政府派任「流官」。

沈旭晖续称，由此发展下去，香港建制派中的自由党或民建联等「土共」，最终可能都是改土归流的目标。他举例，中国建国初期的将领古大存1957年时被打成「广东地方主义反党集团」；而早期海南行政公署主任冯伯驹，文革中亦备受审查和迫害。

至于有合手段应对，沈旭晖较为悲观，他指出，以中国领导人习近平的底线思维，除非香港替中国「洗钱」或引资这个白手套、融资功能这个底线受到动摇，否则欧美任何制裁均不会令习近平停步，但这代价太大，中国的分析是不会出现，除非国际形势出现巨大变化。他指出，事实上，美国投行的表现亦证实了中共的分析，在香港反修例运动高潮时，不少在美国上市的中资概念股竟然成功来港二次上市，令中国有了制衡美国制裁的法门，故此习近平当然更加要牢牢掌握香港，以应对美国。

现时正在台湾中央研究院当访问学人的沈旭晖又说，基于这套底线思维，习近平不会止步于香港，台湾将是下一个目标，若此，出兵与否并非最重要，而是撕裂原本和谐的社会。他指出，香港原本十分和谐，但不用十年，已被中国将「社会撕裂化」；至于台湾，相信中国大陆亦会用岛内的内部操作完成撕裂化。