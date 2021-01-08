港台暂禁采访53名被捕民主派 广播处长称谨慎 工会促勿揣摩上意而自我审查

逾五十名民主派被捕人士已获保释，未知港府何时作出检控，但身为政府部门之一的香港电台，传出广播处长下令不可访问上述被捕人士。港台其后表示，只是「善意提醒」员工按机制谨慎处理；工会则认为，员工会做好把关工作，促请各部门主管不要揣摩上意，以免导致自我审查，变相灭声。

广告 继续浏览后续

根据港台《制作人员守则》，节目不可美化罪行，但没有规定禁止采访被捕人；而传媒一般攸法是会采访被捕人，但若正式落案检控，意味案件进入司法程序，才会避免就涉案事件采访被告，但仍会就被告熟悉事项进行采访，而不是一刀切禁止访问。

但港台员工昨(7日)午传出消息，指作为港台之首的广播处长梁家荣先向个别部门主管表示暂时禁止访问被捕53人，以免触犯《港区国安法》，其后由主管向一众节目监制交代，再由监制向前线节目制作人员和记者讨论具体安排。但有关指示引起前线质疑，尤其是被捕人涉及不少民意和政治领袖，一旦禁访，民主派意见可能没有多少人可以受访表达，以致平衡不足；另外一些专业范畴亦可能缺人访问，例如熟悉少数族裔问题的印巴裔安德里(Jeffrey Andrews)和医院管理局员工阵线主席余慧明之于抗疫措施便是明显的例子。

港台节目制作人员工会晚上发出声明，指就消息与处长会面，工会引述处长澄清，指自己并非命令下属不可访问相关被捕人士，只是善意提醒制作人员应按现行编采机制，谨慎处理。港台发言人更补充，一般而言，涉案「被控」人士在拘控及审讯期间，媒体不宜发表该等人士有可能涉及相关案件内容之访问。

不过，工会声明同时指出，港台人员会做好把关工作，促请各部门主管不要揣摩上意，反应过度，以免导致自我审查，变相灭声，破坏专业。