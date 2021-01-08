香港当局寻求引渡协助许智峰流亡的两名丹麦议员

丹麦最大的媒体丹麦《政治报》（Politiken）周四报道说，香港当局正在调查追究两名曾经协助香港区议员许智峰流亡国外的丹麦议员的责任并且试图要求将他们引渡到香港受审。此举将进一步加剧丹麦与北京之间的紧张关系。

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丹麦《政治报》报道说，丹麦与香港何北京之间的一场大规模的政治冲突正在展开，香港政府公开表示正在寻找如何追究丹麦绿党议员艾巴伊克（Uffe Elbæk ）与保守党议员阿米兹波尔（Katarina Ammitzbøll ）这两名丹麦议员的责任以及通过何种途径将他们引渡到香港。本周首名美国公民在香港遭到逮捕，港府对丹麦议员的追究被评论认为是香港国安法正成为长臂法。

丹麦《政治报》评论说，香港当局对许智峰在上个月得以逃往欧洲表示愤怒，许智峰被香港当局指控犯有涉嫌妨碍司法公正以及藐视罪等九条罪名，其中两项最严重的可被判处监禁三年。

两名丹麦议员以举办环境讨论会为由邀请许智峰前往丹麦参加会议，从而转移了香港警方的注意力。在许智峰离开香港的同时，他的家人也先后离开了香港，他在抵达丹麦之后正式宣布退出香港民主党并且流亡国外，他与家人随后前往伦敦，本月初他向媒体表示他与家人在汇丰银行的账户一度遭到冻结。去年12月27日，香港警方以涉嫌违反香港国安法，对包括许智峰在内的30在海外的港人下达了通缉令。港府正在考虑如何追究协助许智峰流亡的两名丹麦议员的责任。

丹麦国会2020年12月21日一反此前对北京的谨慎政策通过了谴责北京在香港侵犯人权的决议，曾经引发北京当局的抗议。